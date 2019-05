Utrpenie heroínovej Terezy sa stupňuje: Pakistanské väzenie si pýta svoju daň, Češka má problémy

LAHORE/PRAHA - Problémy mladej Češky Terezy Hlůškovej (23), ktorá si odpykáva trest v pakistanskej väznici za pašovanie heroínu, sa stupňujú. Neprávoplatný rozsudok takmer deväť rokov za mrežami jej nedávno vohnal slzy do očí a zdá sa, že v súvislosti s jej postavením je dobrých správ ako šafranu. Najnovšie udrela v krajine taká vlna horúčav, že nezvyknutú Európanku postihli vážne kožné ťažkosti. V minulosti s nimi už bojovala a teraz sa opäť zhoršili.

"Horúčava v Láhaure stúpa. Tereza sa začala sprchovať trikrát až štyrikrát denne. Väzenskí lekári ju inštruovali, nech používa čo najviac vody a predpísali jej liečivo na pokožku," uviedol pre Blesk.cz zdroj z Pakistanu, podľa ktorého nosí Češka teraz len tričká a kraťasy.

Zdroj: Profiimedia

"V posledných dňoch je veľmi smutná a ustarostená. Nemôže poriadne spať kvôli horúčave," prezradil zdroj s tým, že čaká na pojednávanie, ktoré sa bude zaoberať jej odvolaním proti rozsudku. Ten znel osem rokov a osem mesiacov za mrežami. Súd si však podľa nej určite dáva načas, keďže termín je vytýčený až na 4. septembra. Horúčav si teda ešte užije neúrekom.

Češka dokonca požiadala o prepustenie z basy na kauciu. "Tereza podala žiadosť o prepustenie na kauciu k láhaurskému vrchnému súdu prostredníctvom svojho právnika Asghara Dogera. Tereza si želá, aby ju súd prepustil z väzenia až do odvolacieho konania," vyhlásil už pred časom pakistanský spravodajca Ali Aršád.

Zdroj: reprofoto/Blesk.cz

Hlůšková vo svojom odvolaní na vrchný súd v Láhaure žiada, aby bol rozsudok anulovaný, pretože "popiera skutočné udalosti prípadu". Mladá žena od začiatku tvrdí, že do Pakistanu prišla ako modelka a niekto jej heroín do kufra podstrčil. Popri treste odňatia slobody dostala aj pokutu 113-tisíc pakistanských rupií (cca 710 eur).

Pakistanskí colníci mladú ženu zadržali vlani 10. januára, údajne potom, čo prešla cez dve kontrolné stanovištia protidrogových jednotiek cestou na let do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Odtiaľ sa chystala pokračovať do Írska. Médiá pôvodne uvádzali, že viezla deväť kilogramov drogy, v čase záverečného súdneho pojednávania niektoré písali, že išlo o osem a pol kilogramu heroínu.

Zdroj: FB/Tereza H., Daily Pakistan

Pakistanský spravodajský portál UrduPoint uviedol, že drogy, ktoré Češka prevážala, by mali na čiernom trhu hodnotu 150 miliónov pakistanských rupií (cca 943-tisíc eur). Do marcového rozsudku sa proces s Češkou v Láhaure vliekol viac ako rok a sprevádzali ho početné odklady.