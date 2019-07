Tereza hnije v base, jej kamoška sa pýši novým mercedesom: FOTO Máme v pi*i, odkázala "Tereza dva"

Čo má spoločné „Tereza dva“ či „nová Tereza“ s „heroínovou Terezou? Spoločnú kamarátku Simonu H. (24). Tá už istý čas zásobuje svoj súkromný účet na sociálnej sieti pikantnými fotkami z dovoleniek, na ktorých pózuje aj s Terezinou dvojníčkou, uvádza blesk.cz. Snímky v našom článku však pochádzajú z jej verejného profilu, kde sa zviditeľňuje len sama.

Zdroj: Instagram/simonne_playmate

Čo na to blondínka, ktorá bola v Pakistane odsúdená na osem rokov a osem mesiacov za pašovanie deviatich kíl heroínu, ktoré jej našli tamojší colníci v kufri na letisku v Láhaure? „Keď vás niekto dostane do kriminálu – je to zmija. Keď vás niekto dostane do kriminálu a potom stavia svoju „kariéru“ na vašom nešťastí – je to PODLÁ ZMIJA. Ale keď vás dostane do kriminálu tzv. najlepšia kamarátka, stavia svoju kariéru na vašom nešťastí, tvrdí, že ona sama je nevinná a všade okolo klame, tak to zamrzí VEĽMI!!!“ napísala vlani v lete v liste pre blesk.cz.

Na snímke Tereza Hlůšková po vynesení rozsudku. Zdroj: Profimedia

Tereza vtedy narážala na správanie Simony, ktorá krátko po jej zatknutí médiám poskytovala rozhovory a na sociálne siete vešala pikantné fotky z luxusných dovoleniek. Na viacerých z nich však nepózovala sama, ale blonďavou dievčinou, ktorá sa tiež volá Tereza.

Zdroj: Instagram/simonne_playmate

„Nová Tereza“ konečne prelomila svoje dlhé mlčanie. „Vcelku vtipná story už odmalička. S touto slečnou som si prešla škôlku, základnú školu a ani v živote dospelákov mi nedá pokoj. Poznám ťa už 20 rokov!“ vyjadrila sa dievčina na svojom Instagrame. „Obe sme si toho v živote veľa zažili... Zlého i dobrého, ale nikdy sme si nepodrazili nohy a nehádzali na seba špinu, ako to robia ostatní,“ uviedla.

Zdroj: Instagram/simonne_playmate

„Mám ťa rada a kašli na všetkých blbcov, čo si myslia, že sa poznáme tri mesiace a navzájom sa ťaháme do sra*iek. Neznášam blbé reči a klamstvá, čo ľudia vypúšťajú a prajú nám zhniť. Oni o nás nevedia ani jedno percento. Karma je zdarma. Máme v pi*i,“ odkázala dlhoročnej kamarátke Simone.

Zdroj: Instagram/simonne_playmate

Tá sa dokonca prednedávnom pochválila novým mercedesom. „Neuveriteľný pocit sadnúť do tohto autíčka s myšlienkou, že o pár hodín bude zaparkované v mojej garáži,“ napísala na svojom instagramovom účte Simona.