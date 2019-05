Šokujúce! Pri stavbe bytovky narazili na masový hrob, kostra matky objímala bábätko

Brest, dôležitý dopravný uzol medzi Bieloruskom, Poľskom a Ukrajinou leží na juhozápade krajiny. V jeho centre plánovali vybudovať luxusný bytový komplex. Práce sa však zastavili, lebo začiatkom apríla urobili robotníci hrozný nález, ľudské kosti. Namiesto stavbárov začali kopať vojaci, ktorí objavili pozostatky stoviek mŕtvych Židov z obdobia druhej svetovej vojny.

Zdroj: YouTube ​Pred druhou svetovou vojnou patrili bieloruské mestá Židom a Poliakom, Bielorusi žili väčšinou na vidieku. Židia tvorili približne polovicu obyvateľov vtedy asi 50-tisícového Brestu. Hitler v roku 1941 po útoku na Sovietsky zväz medzi prvými zabral toto mesto. Podľa BBC po nemeckej invázii zabili nacisti v Breste 5-tisíc mužov, v centre mesta zriadili židovské geto a od ostatných častí mesta ho oddelili palisádami a ostnatým drôtom. V októbri 1942 prišiel rozkaz geto vysídliť. Židov z Brestu a iných miest naložili nacisti do vagónov a vyviezli na miesto vzdialené asi 100 km nazývané Bronnaja Gora. Nacisti tu povraždili asi 50-tisíc ľudí. Historici si mysleli, že tam skončili aj Židia z brestovského geta. Podľa odborníkov patria kosti nájdené v Breste ľuďom, ktorí sa v gete ukryli, no nacisti ich našli. V centre mesta vykopali masový hrob, Židov postavili k nemu a strieľali ich do do tyla. Našla sa aj kostra matky, ktorá objíma a chráni svoje práve narodené dieťa. „V lebkách jasne vidno diery po guľkách,“ povedal pre BBC Dmitrij Kaminsky, ktorého vojenská jednotka vystriedala na stavbe robotníkov.V masovom hrobe v Breste sa našli pozostatky 1 214 ľudí. Počas druhej svetovej vojny zabili alebo z mesta odvliekli a popravili takmer 35-tisíc Židov. Vedenie mesta trvá na tom, že sa po exhumácii tiel stavba dokončí, miestni obyvatelia však už teraz namietajú, aby na tom mieste namiesto domov vznikol pamätník obetiam holokaustu.