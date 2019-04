Slovák si v Prahe odsedí 35 rokov: Svojim ženám lámal rebrá, šliapal po nich a bil ich do hlavy

Za smrť prvej ženy, ktorú súd kvalifikoval ako ťažké ublíženie na zdraví, dostal Polák 14 rokov, za trýznivú vraždu druhej si má odpykať 21 rokov. Pre už skôr uloženú podmienku nemohla justícia Polákovi vymerať úhrnný trest, preto dostal dva tresty. Obžaloba Poláka vinila i z vraždy manžela jednej zo žien.

S prvou obeťou Polák od leta 2015 do januára 2016 žil v pivnici opustenej budovy na Povltavskej ulici v Prahe. Podľa obžaloby ju opakovane napádal, okrem iného ju mlátil a kopal do hlavy a hrudníka, niekoľkokrát jej polámal rebrá.

Muž sa cítil nevinný a tvrdil, že žena spadla opitá na zasnežených schodoch, ktoré viedli do pivnice. Údajne jej ponúkol pomoc, ale odmietla. Žena zomrela v januári 2016, podľa lekárov sa u nej v dôsledku zranení a dlhodobej choroby rozvinul akútny zápal pľúc. Nedokázalo sa však to, že by zranenia boli priamou príčinou ženinej smrti, aj preto čelil Polák v tomto bode len obžalobe z ťažkého ublíženia na zdraví s následkom smrti. Polák prichádza na súd. Zdroj: archív topky

Ďalšieho napadnutia sa podľa verdiktu dopustil 18. augusta 2017 na Štorchovej ulici, keď sa pohádal so svojou vtedajšou družkou. Povedala mu, že sa s ním chce rozísť. Polák ženu začal biť do hlavy, šliapal jej na hrudník a dusil ju. Neskôr zomrela pre úrazový šok, mala polámané rebrá a vnútorné krvácanie. Ani v tomto prípade necíti Polák nijakú vinu. Žena podľa neho spadla zo schodov, on ju vyniesol a položil na pingpongový stôl. Z neho podľa Poláka žena znovu spadla, tak ju tam znovu položil a šiel piť so známymi. Žena v tom čase zomrela. Polák uviedol, že aj táto žena ponúknutú pomoc odmietla.

Podľa obžaloby mal tiež v júli pred troma rokmi vo Vltave pri moste Barikádnikov pri spoločnom kúpaní utopiť svojho známeho. Vraj preto, aby získal jeho manželku. Šlo práve o ženu, s ktorou následne žil v pivnici a ktorú podľa súdu dokopal a umlátil na smrť. Opitého muža mal stiahnuť pod hladinu a chvíľu ho tam držať. Tento skutok sa mu však nepodarilo dokázať.