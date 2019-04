Dočkali sa! VIDEO Prvá dodávka humanitárnej pomoci od Červeného kríža dorazila do Venezuely

Dodávka obsahuje lieky a zdravotnícky materiál, ktorý obyvatelia naliehavo potrebujú, uviedol predstaviteľ pod podmienkou anonymity. Vo Venezuele sa vo februári zhoršila politická, hospodárska a humanitárna kríza, ktorá vyplynula zo znovuzvolenia prezidenta Madura. Proti nemu protestovala opozícia a aj verejnosť.

Humanitarian aid provided by the Red Cross has arrived at Maiquetia airport in Caracas and will be distributed to Venezuelans#Venezuela #Caracas pic.twitter.com/4y1vezKFlv