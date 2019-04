Francúz dlho netušil, že má neskutočné šťastie: Nebyť kamarátky, prišiel by o obrovské peniaze

Deväť dní pred vypršaním šesťdesiatdňovej lehoty, ktorú majú výhercovia na to, aby svoj tiket nahlásili, siahla lotériová spoločnosť k netradičnému kroku: zverejnila mesto a názov trafiky, kde bol výherný tiket podaný. Mužovi, ktorý bol v denníku uvedený len pod krstným menom Antoine, o článku povedala kamarátka.

"Najskôr som si len pomyslel - to je to predajné miesto, kam chodím," uviedol výherca. Ešte ten deň si ale v priehradke na rukavice v aute všimol tiket a zistil, že pochádza z dňa, o ktorom hovorila jeho kamarátka. "Hovoril som si, snáď aby som to radšej overil, ale v tej chvíli mi nič iné nenapadlo."

Zdroj: Getty Images

Svojej výhre, ktorú už má na účte, nechcel uveriť. Zatiaľ o nej podľa neho nikto iný nevie, a to ani najbližšia rodina.