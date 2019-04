Poľská vláda protestujúcich učiteľov nepotešila: Na splnenie požiadaviek nemá peniaze

VARŠAVA - Celonárodný štrajk poľských učiteľov vstúpil v pondelok do druhého týždňa, vláda však tvrdí, že nemá prostriedky na to, aby splnila ich požiadavky, keďže už poskytla veľké ústupky rôznym iným skupinám. Státisíce poľských učiteľov napriek tomu pokračujú v štrajku a požadujú 30-percentný nárast platov, ktoré sú momentálne zväčša nižšie ako platy pokladníčok v supermarketoch.

Žiadne ďalšie rokovania s vládou na programe nie sú. Vláda trvá na tom, že nemôže ponúknuť väčšie ako 15-percentné zvýšenie platov a akýkoľvek výraznejší nárast by zruinoval štátny rozpočet. To značí, že jej doterajšia veľkorysá politika zameraná na zaistenie si podpory v tohtoročných voľbách narazila na svoj limit. Koncoročné skúšky na základných školách sa však v pondelok konali aj napriek pokračujúcemu štrajku.

Štrajk bez časového ohraničenia zo strany učiteľov školských a predškolských zariadení je prvou takouto rozsiahlou akciou chronicky nedostatočne zaplatených poľských pedagógov od roku 1993. Prichádza v citlivom období pred koncoročnými skúškami v posledných ročníkoch základných a stredných škôl a tiež len niekoľko týždňov pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sú pre tamojšiu vládu kľúčové. Poľskí učitelia momentálne zarábajú od 1 800 do 3 000 zlotých (v prepočte od 420 do 700 eur) mesačne.