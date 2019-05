Dudu v júni čáka návšteva Bieleho domu: S Trumpom budú rokovať hlavne o energických otázkach

Andrzej Duda

VARŠAVA - Poľský prezident Andrzej Duda dostal so svojou manželkou pozvánku do Bieleho domu, kde sa v júni stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho manželkou Melaniou. Oznámil to v piatok šéf Dudovej kancelárie Krzysztof Szczerski, ktorého citovala agentúra AP.