Pytliakovi sa ohavný plán vypomstil: Smrť pod nohami slona, potom prišli levy

Príbuzní následne kontaktovali strážcov parku, ktorí začali hľadať telo. Vo štvrtok našli len lebku a nohavice. Riaditeľ parku vyjadril pozostalým úprimnú sústrasť. "Vstúpiť do Národného parku Kruger nelegálne a pešo nie je múdre. Prináša to so sebou veľké nebezpečenstvo a tento prípad je toho dôkazom," uviedol vo vyjadrení.