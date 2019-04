VIDEO Trajekt narazil do diaľničného mosta: Dve autá skončili vo vode, nasadili potápačov

RIO DE JANEIRO - V Brazílii narazil trajekt do diaľničného mosta. Následne sa časť stavby a tiež dve autá zrútili do rieky. Guvernér štátu Pará Helder Barbalho novinárom povedal, že podľa svedkov spolu s 200-metrovým úsekom diaľnice spadli do vody aj dve malé autá. Zatiaľ však nie je známe, koľko ľudí sa v nich nachádzalo. Potápači už začali prehľadávať rieku. Päťčlennej posádke trajektu sa nič nestalo.