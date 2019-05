VIDEO V rezervácii našli zbedačené osamotené sloníča: Takýto bude jeho ďalší osud

Sloníča bolo mimoriadne zoslabnuté, hladné a dehydrované. V odľahlej rezervácii Maputo, ktorá sa rozkladá na ploche 120 000 hektárov, žije zhruba 600 slonov. Ako uviedli mozambické médiá, slony väčšinou svoje mláďatá neopúšťajú.

Dedinčania sloníča našli minulý týždeň a najprv sa mu pokúšali ponúknuť vodu, avšak pochopili, že zviera je vo veľmi zlom stave. Privolaní pracovníci národnej správy prírodných parkov zavolali veterinárovi Joaovi Almeidaovi. Ten pracuje pre organizáciu Saving the Survivors, ktorá pomáha zvieratám poraneným napríklad pytliakmi. Almeida povedal, že niekoľko hodín bola situácia kritická. Sloníčaťu, ktoré dostalo meno Ellie, bola síce podaná tekutina do žily, ale z Juhoafrickej republiky bolo ešte potrebné získať špeciálne čerstvé mlieko. Ellie po niekoľkých dňoch začala silnieť a všetci dúfajú, že prežije. Už sa pre ňu hľadá miesto v centre určenom pre zotavenie chorých zvierat.

Adine Roodeová, ktorá sa zaoberá ohrozenými zvieratami, povedala, že sloníky potrebujú okrem špeciálneho mlieka tiež 24-hodinovú starostlivosť, veľa lásky a pozornosti. O Ellie sa teraz starajú traja odborníci, ktorí sa pri ňom striedajú. "Aby prežila, je dôležité, aby poznala a dôverovala tým, ktorí sa o ňu starajú. Zo dňa na deň je silnejšia a nezdá sa, že je zranená alebo chorá," povedal Almeida. Podľa neho je to príbeh so šťastným koncom. V rezervácii totiž začalo slonov pribúdať a to vyvoláva čoraz častejšie konflikty medzi ľuďmi a zvieratami. "Aj napriek tomu sa dedinčania pokúsili tomu sloníčaťu pomôcť a chceli, aby prežilo," dodal zverolekár.