Štyria turisti v Krakove šokovali okoloidúcich: FOTO Holé zadky, po meste sa premávali takmer nahí

Cudzincov zachytili pouličné kamery aj fotograf, ako sa vo veľmi striedmom odeve limetkovej farby prechádzali pitoreskným historickým mestom a potom nasadli do koča. "Keby sa to stalo v Londýne pri Buckinghamskom paláci, ani by si nestačili stiahnuť nohavice a už by zasiahla polícia," vyhlásil Jacek Balcewicz z radnice, ktorý bol svedkom počínania anglicky hovoriacich cudzincov. V Krakove sa ale podľa neho nenechala vyviesť z miery ani polícia, ani kočiška, ktorá polonahých mužov po historickom námestí vozila.

Policajný hovorca Sebastian Glen uviedol, že polícia vyšetruje incident s neslušným ošatením budiacim pohoršenie. V prípade odsúdenia by figliarom mohlo hroziť až 30 dní za mrežami, prípadne by každý mohol byť odsúdený na pokutu až vo výške 5000 zlotých (cca 1165 eur). Podľa Glena zahraniční turisti, najmä Briti, občas v historickom meste rušia pokoj, hlavne po požití alkoholu.

Zdroj: SITA/AP/Czarek Sokolowski

Server FoxNews v súvislosti s krakovským incidentom pripomenul predvlaňajší happening šiestich Čechov, ktorí sa v kazašskej metropole Astane prezliekli do plaveckého úboru fiktívneho reportéra Borata, ale ich predstavenie čoskoro ukončila miestna polícia. Incident skončil obvinením z "drobného výtržníctva" a pokutou 23-tisíc tenge, teda asi 60 eur, pre každého. Britský herec Sacha Baron Cohen sa potom ponúkol zaplatiť pokutu.

V Kazachstane proti snímke o Boratovi niekoľkokrát oficiálne protestovali. Cohen vo filme o svojej fiktívnej domovine okrem iného tvrdil, že obľúbeným miestnym nápojom je fermentovaný konský moč, lietadlá riadia jednookí opití piloti a gayovia musia nosiť modré klobúky.