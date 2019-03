V Taliansku sa rozhodli zatočiť s nezodpovednými turistami: Ak na nich uvidia toto, dostanú pokutu

Peším turistom, ktorí sa vydajú obdivovať krásy ligúrskej prírody s nevhodnými topánkami na nohách, bude odteraz hroziť pokuta od 50 do 2500 eur. V prvej fáze však budú strážcovia parku turistov iba informovať, až neskôr hodlajú pristúpiť ku skutočnému udeľovaniu pokút.

Ľudia so žabkami či papučami na nohách sa podľa riaditeľa parku Cinque Terre Patrizia Scarpelliniho v hornatom teréne často zrania a ich transport do nemocnice, ktorý je mnohokrát možný len pomocou vrtuľníka, je značne nákladný.

Zdroj: thinsktock.com

"Problém je, že si mnohí myslia, že sú pri mori a vyrážajú na výlet v žabkách, akoby boli v Riccione," povedal Scarpellini s odkazom na jedno z najznámejších talianskych prímorských letovísk v blízkosti Rimini.

Scarpellini očakáva, že sa v tohtoročnej sezóne, ktorá potrvá od apríla do októbra, do parku Cinque Terre na pešie túry vydá oveľa viac ľudí ako v minulom roku. Mesto La Spezia, ktoré je hlavnou vstupnou bránou do parku, odhaduje, že tento rok sa namiesto 450-tisíc turistov v jeho prístave vylodí - predovšetkým z veľkých výletných lodí - až 750-tisíc turistov.