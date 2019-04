Tymošenková po neúspešných voľbách: Nechce podporiť žiadneho z kandidátov 2. kola volieb

KYJEV - Neúspešná kandidátka prvého kola prezidentských volieb na Ukrajine Julija Tymošenková odmieta podporiť niektorého z dvojice kandidátov, ktorí postúpili do druhé kola. Podľa agentúry Interfax Tymošenková vysvetlila, že ani líder prvého kola volieb Volodymyr Zelenskyj, ani úradujúci prezident Petro Porošenko, ktorý tiež postúpil do druhého kola, "nie je schopný riešiť súčasné problémy Ukrajiny".

Ukrajina je teraz podľa Tymošenkovej "v stave krízy, vo vojne", ekonomika je v ruinách a inštitúty na spravovanie štátu sú rozvrátené. Dodala, že pred Ukrajinou stoja "veľké výzvy. Bieda je veľmi veľká. Ja si myslím, že žiaden z kandidátov, ktorý sa na základe rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie ocitol v druhom kole, nie je schopný poradiť si s týmito výzvami a nezastaví ani vojnu, ani ožobračovanie".

Vysvetlila, že v tejto situáciu nemôže na seba "brať zodpovednosť za nejaké rady", koho v druhom kole prezidentských volieb podporiť. Tymošenková vyhlásila, že jej tím sa sústredí na to, aby v druhom kole hlasovania, ktoré sa bude konať 21. apríla, nedošlo k falšovaniu. Politológovia na Ukrajine vyslovili predpoklad, že Zelenskyj by druhé kolo volieb mohol vyhrať, ak by ho podporila Tymošenková. Obaja kandidáti ešte pred tým deklarovali, že nevedú nijaké rokovania o podpore svojich kandidatúr.

Zelenskyj sa však vyjadril, že keby mu hlasy odovzdali Tymošenkovej voliči, vyslovil by im "veľkú vďaku". Zelenskyj získal v prvom kole volieb 30,24 percenta hlasov. Porošenka podporilo 15,92 percenta voličov a za Tymošenkovú hlasovalo 13,39 percenta. V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 31. marca, odovzdalo svoj hlas 63,48 percenta voličov.

Na Ukrajine navrhujú, aby diskusia prezidentských kandidátov bola povinná

Poslankyne ukrajinského parlamentu predložili návrh zákona o povinnosti kandidátov zúčastniť sa na diskusiách pred druhým kolom prezidentských volieb. Na Facebooku o tom informovala nezávislá poslankyňa Iryna Heraščenková, ktorá návrh podala spolu s poslankyňou Marijou Ionovovou, členkou frakcie prezidentského Bloku Petra Porošenka, uviedla v stredu agentúra UNIAN.

Heraščenková trvá na tom, že Volodymyr Zelenskyj a Petro Porošenko, ktorí postúpili do druhého kola volieb, sa musia stretnúť a odpovedať na otázky voličov a oponentov. Heraščenková je pritom presvedčená, že "Zelenskyj sa takejto debaty bojí". Porošenko v uplynulých dňoch vyjadril názor, že pred druhým kolom volieb sa musí uskutočniť diskusia kandidátov. Zelenskyj vyhlásil, že je pripravený zúčastniť sa na diskusiách, ak mu to, ako umeleckému riaditeľovi štúdia Kvartal 95 dovolí jeho časový harmonogram.

Na Ukrajine sa okrem toho začalo aj zbieranie podpisov pod petíciu za zavedenie povinných debát kandidátov pred každým kolom prezidentských volieb. Ako informovala agentúra Ukrinform, táto petícia sa na webovej stránke ukrajinského parlamentu objavila v utorok. Jej iniciátor Olexij Tepluchin vysvetlil, že "potreba takéhoto postupu je potvrdená skúsenosťami zo zahraničia". Vyjadril tiež presvedčenie, že "iba v otvorených verejných diskusiách nebudú kandidáti len deklamovať politické slogany, ale diskutovať o skutočných činoch, plánoch a spôsoboch ich realizácie".

Podľa Tepluchina "Ukrajina nemá čas na zavedenie podobných tradícií cestou pokusov a omylov, ako to urobili iné krajiny". V petícii sa uvádza, že "kandidát, ktorý v týchto krajinách odmietol diskutovať, stratil podporu voličov. Podporu voličov stratí aj vtedy, ak verejne preukáže, že za sebou nemá ani úspechy, ani ciele, ani plány na riešenie súčasných problémov štátu".

V petícii sa tiež píše, že v súčasnosti stačí, aby sa kandidát vyhol rozhovorom a pozvaniam do televízií, ktoré nepatria jemu ani jeho sponzorom, a nádejal sa, že stačí jeho mediálna popularita, ktorá ani "nemusí mať nič spoločné s kvalitami potrebnými pre obsadenie takého významného postu". Kým túto petíciu podpísalo zatiaľ vyše 100 ľudí, podobný návrh na webovej stránke prezidenta Ukrajiny podporilo viac ako 4000 osôb.