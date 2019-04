Záhadná smrť pri lete z dovolenky: FOTO Priatelia ženy (†33) sú zhrození, predtým bola zdravá

Zdroj: FB/Aleisha Tracy, TASR/AP, topky

MELBOURNE - Pondelkový 16-hodinový let z amerického Los Angeles do austrálskeho Melbourne sa stal osudným pre 33-ročnú Aleisha Tracyovú, ktorá sa vracala domov z dovolenky v USA. Mladá žena zomrela za záhadných okolností na palube stroja leteckej spoločnosti Qantas. Jej priatelia uviedli, že im zatiaľ nikto nepovedal, aká bola príčina jej smrti. Podľa nich netrpela žiadnymi zdravotnými problémami. Viac svetla do prípadu by mala vniesť pitva.