Heroínovej Tereze sa vypomstila samoľúbosť: Osudová SELFIE?... Potom už len kufrík plný drog

V mobile Európanky mala totiž polícia objaviť snímky, ktoré neskôr zaradili medzi dôkazy. O tom, čo odhalil rozsiahly súdny spis, informoval český denník Blesk.

Šikovný ťah vyšetrovateľov

Vyšetrovatelia v dokumentoch opísali, ako postupovali v objasňovaní prípadu, ale aj to, čo robila Češka v Pakistane predtým, ako ju na letisku nachytali s kufrom plným drog. Na súde vypovedal proti nej jeden z hlavných vyšetrovateľov, inšpektor Sved Muhammad Ali. Ten si blondínku poriadne preklepol. Prišiel aj na to, že Terezu na letisko doviezol Shoaib Hafeez, ktorého neskôr v prípade obžalovali, no napokon voči nemu nenazbierali dostatok dôkazov.

"Získal som nájomnú zmluvu domu, kde býval podozrivý Shoaib Hafeez. Tú som získal od realitného makléra Ch. Ishaque," vypovedal. Kriminalisti si jednoducho mali porovnať fotografie spomínaného domu a snímok, ktoré mala v mobile Tereza. A nové dôkazy o tom, kde sa zdržiavala, mali byť na svete. Podľa Blesku súd uznal Terezu vinnou z pašovania heroínu a odsúdil ju na osem rokov a osem mesiacov väzenia aj na základe tejto skutočnosti.

Zdroj: Facebook/Tereza Hluskova

V prípade mal ale zavážiť aj hlas korunného svedka. Na základe jeho slov súd Tereze neuveril, že 8,5 kilogramov heroínu v kufri nepatrí jej a že o nich vôbec netušila. "V Pakistane som bola pre štúdium Islamu a tamojšej kultúry," tvrdila na súde 13. februára. "Kufor mi colníci nastrčili, aby zachránili istú vplyvnú osobu," pokračovala v presviedčaní sudcu. Neskôr prišiel obhajca s teóriou, že jeho klientka dokonca žiadnu batožinu nemala.

Kufor bol ťažký aj bez vecí

Bývalá modelka ale mala smolu. Vplyv mala aj výpoveď colného úradníka Pervaiza Ahmada Kazima. Ten v osudnú noc slúžil v centrále colnej správy. "Okolo jednej ráno som obdržal informácie z našeho oddelenia o tom, že sa v rámci letu číslo EY 242 spoločnosti Etihaad z Láhauru do Abú Zabí bude pašovať veľké množstvo heroínu. V tej chvíli už boli pasažieri tohto letu na colných prehliadkach," vypovedal. Zamestnanec preto ihneď smeroval na letisko.

Zdroj: Reprofoto/DailyPakistan, FB/Daily Pakistan Global

Tereza v tom čase mala za sebou dve úspešné prehliadky a pravdepodobne ani netušila, čo ju čaká pri poslednej, tretej. Keď pristúpila s dokladmi ku Kazimovi, všimol si aj hnedý kufor. Spýtal sa jej, či má pri sebe nejaký kontraband. "Povedala, že nemá," opísal. Z batožiny vybrali colníci všetky predmety dennej potreby. Váha ale napriek tomu ukazovala, že je nadpriemerne ťažký. Dôvodom bolo, že pod falošným dnom sa nachádzali drogy. Tie neskôr, nanešťastie pre Češku, našli.

Obhajoba po celý čas pracovala s argumentami, že colníci s kufrom nakladali neoprávnene, že so vzorkami mohol ktokoľvek manipulovať, a že mohli byť zamenené. "Záznamy ukazujú, že vzorky drog boli do Pandžábskej agentúry forenzných vied doručené do 48 hodín. To nepresahuje stanovenú dobu 72 hodín," skonštatoval napokon jasne sudca v zdôvodnení svojho verdiktu a odklepol pre Terezu trest, ktorý si odsedí v base Kot Lakhpat v Láhaure. Vzhľadom na prísny režim a nedostatočnú hygienu to rozhodne nebude mať ľahké.