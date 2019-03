Heroínovú Terezu presunú po odsúdení do inej pakistanskej väznice: FOTO Čaká ju peklo na zemi

ISLAMABAD – Len čo pakistanský sudca vyniesol rozsudok, Tereza sa okamžite rozplakala. Jej nárek vyústil až do nervového zrútenia. Keď ju eskorta odvádzala do basy, obklopili ju tamojšie médiá. Novinári jej kládli svoje otázky, zničená Češka sa však ledva zmohla na slovo. „Čo som urobila? Nechápem to!“ zaznelo napokon z jej úst.

Včera sme vás informovali o tom, že Češku Hlůškovú (22) odsúdil pakistanský súd na osem rokov a osem mesiacov. Po vypočutí tohto rozsudku sa nervovo zrútila. Už viac ako rok sa totiž bála, že naozaj skončí za mrežami. Krehká blondínka si to nepripúšťala ani vo svoj osudný deň, kedy na súd kráčala tak, ako sa v moslimskej krajine preslávila – s úsmevom od ucha k uchu a štýlovo nahodená.

Na snímke je Tereza H. po tom, ako sudca vyniesol rozsudok. Zdroj: Profimedia

Basa Koh Lakhpat v Láhaure, kam bola Tereza po súde eskortovaná, je však peklom na zemi. V oficiálnych dokumentoch sa uvádza, že vo väznici je rozšírene HIV, za čo môžu najmä drogy aplikované injekčnou striekačkou. „Tetuje sa tu kontaminovaným náčiním, dochádza k nechráneným pohlavným stykom a k veľmi častým znásilneniam,“ píše sa v dokumente.

Je v ňom opísané i to, že okrem zlého jedla tam číhajú aj choroby a infekcie, ktoré sa prenášajú nielen krvou, ale i vzduchom. Lekárska starostlivosť je na hroznej úrovni.

Pre Európanku, ktorá to nebude mať medzi výkvetom pakistanských kriminálničiek ľahké, jestvuje ešte šanca, že si svoj trest odpyká vo svojej domovine. Reč je o dodatočnom odvolaní sa. „Pokiaľ odsúdená Češka požiada pakistanské úrady o odovzdanie na výkon trestu do Českej republiky, potom Česká republika podnikne potrebné kroky, aby mohla byť na výkon trestu do ČR odovzdaná,“ povedal Robert Řehák z českého ministerstva zahraničných vecí, ktorého citoval server idnes.cz. Zdôraznil, že v súčasnosti medzi Českom a Pakistanom nie je podpísaná zmluva o odovzdaní väzňov do výkonu trestu, ktorú Pakistan podľa svojho právneho poriadku potrebuje, aby mohol väzňa odovzdať. „Česko s Pakistanom o tejto dohode jedná,“ doložil Řehák.

„Podáme odvolanie proti súdnemu rozhodnutiu, lebo som si istý, že (klientka) má na to veľmi silné dôvody. A dúfajme, že s pomocou Božou... bude obvinenia zbavená,“ potvrdil dnes Terezin advokát, ktorý založil obhajobu na tvrdení, že kufor s heroínom v skutočnosti nepatril jeho klientke.

V túto chvíľu ale pre Terezu platia prísne pravidlá pakistanskej basy. Po lekárskej prehliadke a krvných testoch pred výkonom trestu môže len dúfať, že smrteľný vírus HIV nedostane, pretože bude sedieť medzi vrahyňami a prostitútkami, ktoré sú HIV pozitívne.

Zdroj: Profimedia ​

Bývalá modelka musí rešpektovať, že v tamojšej base je dovolených len minimum osobných vecí. V dokumente sa ďalej píše, že väzenkyne môžu mať maximálne dvoje ponožiek, dva uteráky a jednu knihu či časopis. Dozorcovia ale vítajú, keď ide o literatúru s islamskou tématikou. Češka bude mať na svoje veci k dispozícii len jednu skrinku, aby si mala kam dať svoj hrnček, tanier a príbor.

No a pokiaľ ide o režim, bude vstávať hodinu pred svitaním, dá si raňajky, po ktorých je priestor na to, aby sa trestankyne, z ktorých až 40 percent sedí za vraždu, medzi sebou porozprávali. Okrem vrahýň je tam aj veľa narkomaniek, prostitútok, zlodejok a pašeráčok, uvádza český Blesk.

Potom bude musieť tvrdo pracovať. Dozorcovia dávajú ženám pliesť, vyrábať tehly a povrazy, či práce so špinavou bielizňou.

Azda jedinou dobrou správou pre Češku je, že vo voľnom čase môže športovať na miestnom ihrisku, ktoré pripomína hlinený pozemok. Tam sa hráva volejbal, futbal či juhoázijská hra, ktorá pripomína hru na slepú babu. Vo vnútri zas môže hrať šach či ázijské "človeče, nehnevaj sa".

Tereza sa na sociálnych sieťach prezentovala ako modelka. Zdroj: FB/Tereza Hluskova

Hlůšková bola 20. marca odsúdená pakistanským sudcom na osem rokov a osem mesiacov. Trest si odpykáva vo väzení Koh Lakhpat po tom, ako ju v januári v roku 2018 zadržali pakistanskí colníci na letisku v Láhaure s 9 kilogramami heroínu v kufri.

Na snímke je heroín objavený v Terezinom kufri. Zdroj: geo tv

Češka od začiatku tvrdí, že je nevinná. Súd s ňou sa naťahoval viac ako rok pre absenciu vyšetrovateľov či neprítomnosť svedkov. V moslimskej krajine okamžite vzbudila obrovský záujem médií a cez noc stala hviezdou.