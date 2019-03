Skoro polovica Američanov Trumpovi neverí: Napriek správe si myslia, že sa spolčil s Ruskom

Donald Trump

Zdroj: SITA/AP/Jose Luis Magana

NEW YORK - Takmer polovica všetkých Američanov si stále myslí, že prezident Donald Trump spolupracoval s Ruskom pri zasahovaní do prezidentských volieb v USA v roku 2016. Ukázal to nový spoločný prieskum verejnej mienky tlačovej agentúry Reuters a inštitútu Ipsos. Uskutočnil sa v pondelok a utorok (25. a 26. marca), teda už po tom, čo americký osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller zbavil Trumpa tohto podozrenia.