Trump: Vyšetrovanie ruského zásahu do volieb je najväčším podvodom v histórii USA

Šéf Bieleho domu sa prihováral davu podporovateľov vo štvrtok v noci a bolo to jeho prvé politické podujatie odvtedy, čo minister spravodlivosti William Barr zverejnil sumár zo správy vyšetrovania špeciálneho prokurátora Roberta Muellera.

"Po troch rokoch lží a očierňovania a hanobenia je ruský podvod mŕtvy. Nebolo to nič iné ako len zlé úsilie podkopať naše historické volebné víťazstvo a sabotovať vôľu amerického ľudu," vyhlásil na zhromaždení Trump.

Mueller odovzdal dlho očakávanú správu z dvojročného vyšetrovania minulý týždeň v piatok. Cez víkend Barr následne zverejnil svoj sumár, v ktorom uviedol, že vyšetrovanie nenašlo dôkazy o tom, že by Trump spolupracoval s Rusmi na ovplyvnení volieb v roku 2016. Mueller vyšetroval aj to, či sa Trump nedopustil marenia spravodlivosti. V tomto prípade však podľa ministra nie je dostatok dôkazov na očistenie prezidenta ani na to, že by spáchal trestný čin.

Demokrati zvyšujú tlak na zverejnenie Muellerovej záverečnej správy

Americkí demokrati zvyšujú tlak na zverejnenie plného znenia záverečnej správy osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorá sa týka vyšetrovania údajného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. V noci na piatok o tom informovala agentúra AP.

Šéf justičného výboru Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, demokrat Jerrold Nadler, vyhlásil, že minister spravodlivosti William Barr sa v tejto súvislosti vyjadril, že správu bude ešte redigovať a Kongresu ju preto nemôže okamžite dať. Demokrati medzitým už avizovali, že report by si mohli vyžiadať aj prostredníctvom súdu, ak im nebude poskytnutý k nahliadnutiu do utorka - čo však Barr odmietol.