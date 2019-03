Dievčatko (†5) prišlo na návštevu k svojej babičke: Na poli sa stalo čosi desivé, smrtiaci útok

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NAI DILLÍ - Shrutika Thitová (5) prišla so svojou matkou Swati na návštevu k babičke v indickom štáte Maharashtra. Keď sa stará mama spolu s vnučkou vybrali v nedeľu popoludní na kukuričné pole v dedine Sakori, dievčatko bolo ešte plné života. Pomáhalo so zberom, no zrazu bolo počuť srdcervúci výkrik.