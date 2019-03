Policajtka si užívala sex so svojím šéfom: Jej dcérka (†3) zatiaľ zomierala v rozhorúčenom aute

Nedbanlivej matke hrozí väzenie na 20 rokov po tom, čo v pondelok na súde pripustila zabitie. Barkerová sa údajne priznala, že mala sex so svojím nadriadeným Clarkom Ladnerom, kým jej dcérka umierala.

Zdroj: SITA/AP/Amanda McCoy/The Sun Herald

Hoci nechala v aute bežať motor a zapla klimatizáciu, z prieduchov nebol vyfukovaný studený vzduch. Keď Cheyenne zobrali do nemocnice, mala teplotu 41,7 °C a vôbec nereagovala.

„Neviem, čo by som vám mohol urobiť, čo by mohlo byť horšie ako to, čo ste už zažili... Budete navždy pochovaná vo väzení vlastnej mysle,“ uviedol podľa denníka The Sun Herald sudca Larry Bourgeois.

„Zakaždým, keď zavriem oči, vidím jej utrpenie, a potom si predstavím, ako leží v truhle," povedal o svojej dcérke v pondelok na súde jej otec Ryan Hyer.

Barkerová sa dozvie verdikt 1. apríla. Pôvodne tvrdila, že s Ladnerom sa len rozprávala v jeho doma a potom zaspala. Oboch prepustili zo zamestnania na policajnom oddelení v priebehu niekoľkých dní od smrti dievčatka.

Ladner nebol obvinený. Prokurátori údajne uverili jeho príbehu, že si neuvedomil, že Cheyenne zostala v aute. Nebolo to však prvýkrát, čo sa Barkerová dopustila takéto činu. Malo sa tak stať aj v apríli 2015, kedy dievčatko nechala v aute samo, kým vybehla do obchodu.

Cassie Barker pleads guilty to the 2016 death of her daughter. I'll have the full recap from court live on @WLOX pic.twitter.com/nuN6xX1JbN — Ray Price (@RayPriceWLOX) 18. marca 2019

Ryan Hyer teraz zažaloval policajné oddelenie a úrad na ochranu detí, tvrdiac, že mali Barkerovú potrestať oveľa prísnejšie po tom, čo ju prichytili, ako opustila dieťa v roku 2015.