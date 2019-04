FOTO Otec viezol dcérku do škôlky (†4), keď zdvihol telefón: O pár hodín spoznal príšerné dôsledky

Qi Qi

PEKING - Dievčatko menom Qi Qi spalo v zadnej časti auta, keď ho otec viezol v pondelok ráno do materskej školy Wanyuan v čínskom meste Yiyang. Podľa rodičových slov zastavil pred bránou škôlky, no práve vtedy mal naliehavý telefonát z práce a akosi zabudol pozrieť, či jeho dcérka vystúpila. V zhone sa ponáhľal do zamestnania a až o deväť hodín neskôr zistil, že sa dopustil osudnej chyby, ktorá sa už nedá nijako napraviť.