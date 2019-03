Anastasia zabila priateľa (†24) počas sexu: Telo rozrezala ako v mäsiarstve, strašidelný výjav

Sinkevič bol bývalý policajt, ktorý pred svojou smrťou pracoval ako barman. Posledná fotografia ho zachytáva, ako ide na prechádzku so psom. Zomrel ešte v ten istý deň. Okrem zabitia bola Belošapkinová odsúdená aj za zneuctenie tela zosnulého. Sinkevičovi mala kuchynským nožom odrezať uši, líca a rozrezať končatiny.

Zdroj: vk.com/Dmitry Sinkevich

Na súde odznelo, že mladík zomrel na udusenie počas drsného sexuálneho styku v byte v ruskom meste Oryol, kde dvojica spolu žila. Počas procesu s vylúčením verejnosti boli predložené dôkazy, že jeho telo bolo rozporciované v súlade so satanistickým obetným rituálom.

Podľa miestnych médií Dmitrijova nevlastná matka Nina povedala, že nezávislý forenzný expert zistil, že rozrezanie tela bolo na „99% rituálna vražda“. Obeť sa údajne mala podobať na boha "Baphometa". Sinkevič zomrel v čase medzi 10. a 11. februárom, čo má mať tiež satanistickú súvislosť.

Zdroj: vk.com/Dmitry Sinkevich

Belošapkinová sa priznala k zabitiu a rozsekaniu tela. Niektoré časti vyhodila do odpadkového koša mimo bytu, iné uložila do mrazničky, alebo ich zavesila na háky podobne ako v mäsiarstve. Sused, ktorý videl, ako to po smrti v byte vyzeralo, opísal, že mäso viselo na hákoch. "Nedovolili mi ale, aby som sa pristavil a pozrel sa na to detailnejšie. Jeho ruky a nohy boli v koši, črevá vo vrecku v chladničke, prsty roztrúsené po celom byte," uviedol.

Keď žena rozrezala priateľovo telo, mala jej volať jej sestra Ksenia, ktorá sa pýtala, čo robí. "Porciujem svojho priateľa," odpovedala údajne Belošapkinová. Ksenia potom zavolala svojim rodičom a tí upozornili políciu.

Zdroj: vk.com/Dmitry Sinkevich

Belošapkinová bola prehlásená za duševne spôsobilú, aby sa mohla postaviť pred súd. Susedia potvrdili, že pár bol priaznivcom okultizmu a sadomasochistických praktík. Podľa nich mali v byte každý týždeň organizovať hlučné orgie, kvôli čomu sa na nich sťažovali.

Sinkevičova nevlastná matka dodala, že našli všetko okrem pečene. Teta obete sa vyjadrila, že pre príbuzných je akýkoľvek trest príliš nízky. "Je mi ľúto, že zakázali trest smrti," citoval ju portál mirror.co.uk.