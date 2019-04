Vražda vo Viedni: FOTO Muž (40) dobodal snúbenicu (†50), posmievala sa mu, že má malý penis

Iracký Kurd Daban K. prišiel do Rakúska pred 14 rokmi, ale jeho žiadosť o azyl hneď aj zamietli. Pre svoj pôvod však mal nárok na subsidiárnu ochranu, a tak ho nebolo možné deportovať. Jeho dočasná ochrana bola zrušená v roku 2011. Rok predtým ho totiž podľa portálu oe24.at odsúdili podmienečne na dva roky za vydieranie a mal byť vyhostený do Iraku. Muž však nebol zadržaný a v krajine zostal. V roku 2014 podal ďalšiu žiadosť o azyl, ktorú odôvodňoval strachom, že by ho v jeho domovine zabili. Aj tá bola zamietnutá.

V roku 2016 mal ďalšie opletačky so zákonom a súd mu dal ročnú podmienku za pašovanie. V roku 2017 dostal deväť mesiacov nepodmienečne za napadnutie a ublíženie na zdraví. Väzeniu sa však chcel vyhnúť tvrdením, že nie je za svoj čin zodpovedný a všetko zvaľoval na depresie a stresovú poruchu. Expert z odboru psychiatrie ho však v posudku uznal za spôsobilého za svoje činy. Uznesenie zo 4. mája 2017 Dabana K. zbavilo práva na pobyt, no proti tomu sa odvolal, čím získal ďalší odklad. Pred výkonom trestu sa rozhodol skrývať u svojej priateľky.

Zdroj: profimedia.sk

Päťnásobnú matku Nagshu R. (50), ktorú známi volali Rosa, stretol ešte v roku 2006. "Miloval som ju veľmi," uviedol podľa novín Der Standard obžalovaný na viedenskom súde. Podľa susedov sa však dvojica často hádala. Dôvodom sporov boli nielen peniaze, ale aj to, že Dagan doma čisto pil a fajčil marihuanu. Muža zase hneval ich sexuálny život, pretože vraj jeho partnerka s ním odmietala mať sex a pritom ho aspoň trikrát podviedla. Taktiež ho vraj slovne urážala, že má malý penis a nie je muž, lebo nemá chlpatú hruď.

Hádka sa vo viedenskej byte v štvrti Leopoldstadt strhla aj 8. septembra 2017. Nagshu R., ktorá tiež pochádzala z Iraku, počas nej bodol minimálne štyrikrát nožom do oblasti krku a hrude. Obhajca na súde vypovedal, že jeho klient tak urobil v sebaobrane. Najprv ho vraj chcela vyhodiť z okna, potom vzala nôž a vyhrážala sa mu, že ho zabije, pretože nie je muž. Dagan vraj zostal pokojný a chystal sa radšej odísť, no nemohol to urobiť, pretože jeho partnerka bola na neho stále agresívna. Susedia však mali počuť, ako žena kričí o pomoc.

Keď bolo po všetkom, Dagan K. zašiel do nemocnice, pretože bol sám na rukách zranený a nechal sa ošetriť. Lekári síce zalarmovali políciu, ale kým tá prišla, podozrivý utiekol. Nakoniec ho po niekoľkých hodinách vypátrali v kaviarni. "Ja som ten, ktorého hľadáte," mal povedať tým, ktorí ho zadržali. Súd uznal muža napokon vinným. Jeho verzii o sebaobrane neuveril a poslal v utorok vraha do väzenia na doživotie. "Trest je príliš vysoký. Nemôžem sa vrátiť do rodnej krajiny," okomentoval verdikt súdu Dagan. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.