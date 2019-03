Znovuzískanie Krymu silou by bola vojenská katastrofa, tvrdí Kurt Volker

KYJEV - Zvrchovanosť Ukrajiny nad Krymským polostrovom nemožno obnoviť násilím, bola by to vojenská katastrofa. Vyhlásil to osobitný predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA pre Ukrajinu Kurt Volker, informovala v utorok agentúra Ukrinform.

"Neexistuje vojenské riešenie v tom zmysle, že by Ukrajina získala Krym späť silou. Bola by to vojenská katastrofa, ktorá by viedla k tisícom a tisícom obetí," uviedol Volker. V tejto súvislosti zdôraznil potrebu obnovenia územnej celistvosti Ukrajiny diplomatickými prostriedkami, ako aj potrebu návratu krymských Tatárov do ich historickej vlasti.

Čo sa týka politického procesu zameraného na urovnanie rusko-ukrajinského konfliktu - v normandskom formáte i kontexte rezolúcie OSN o Kryme -, Volker zdôraznil, že pokrok v dosahovaní mieru je nedostatočný a Západ za to nemožno viniť.

"Rusko je jedinou krajinou, ktorú možno viniť. Rusko naďalej kontroluje vojenské operácie, vykonáva absolútnu kontrolu nad velením prostredníctvom svojich dôstojníkov. Platí peniaze nájomným vojakom, ktorí sa podieľajú na vojenských operáciách, zabezpečuje spravodajské operácie, financuje vedenie civilných správ, ktoré vytvorilo," konštatoval Volker.