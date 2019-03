Sara (22) prišla v svadobných šatách k hrobu: FOTO Snúbenca jej zastrelili kvôli videohrám

Sara Baluchová (22) a jej o dva roky starší partner Mohammad Shariffi sa mali vziať. Bohužiaľ, tri týždne pred svadbou mladíka zastrelil 20-ročný Marcus.

Mohammad sa so svojím vrahom stretol 19. februára na parkovisku apartmánového komplexu v Hixsone. Mal mu predať svoj videoherný systém Xbox One za 200 dolárov (cca 177 eur).

Sara Baluchová a Mohammad Sharifi. Zdroj: FB/Sara Baluch

Srdcervúca snímka, na ktorej Sara kľačí pri hrobe svojho snúbenca, bola vyhotovená v nedeľu 10. marca, čo bol termín ich svadby. „Mali sme byť spolu. Je mi to veľmi ľúto, Mohammad. Je mi to tak ľúto. Tak ľúto,“ povedala v nedeľu študentka v svadobných šatách, keď jej po tvári stekali slzy. V tento ťažký deň jej bol oporou jej otec a otec zosnulého ženícha.

Zdroj: SITA/AP

Čítajte aj: Hrozivá rana pre ľudstvo! Identita obetí pádu lietadla odhalila, o aké výnimočné osobnosti prišiel svet

Útočník skončil krátko po kriminálnom čine v rukách polície. Pri sebe nemal peniaze, len zbraň. S Mohammadom sa na obchode dohodol cez virtuálne trhovisko na Facebooku.

Mohammad Sharifi. Zdroj: FB/Mohammad Sharifi

Len čo sa Sara dozvedela, čo sa udialo, bežala do nemocnice, do ktorej jej postreleného snúbenca previezli záchranári. Bohužiaľ, kým do nej dorazila, Mohammad zraneniam podľahol.

„Akoby sa mi zrútil svet. Akoby som padala a nešlo to zastaviť,“ opísala dievčina moment, keď si vypočula krutú správu.