New York šokovala vražda mafiánskeho bossa: Zastrelili Caliho

NEW YORK - Predpokladaného bosa newyorskej mafie Francesca "Franka" Caliho našli zastreleného v juhozápadnej časti tejto americkej metropoly. Agentúra DPA to uviedla vo štvrtok s odvolaním sa na správy amerických médií.

Podľa údajov denníka The New York Times, ktoré vychádzajú z vyjadrenia polície, zasiahlo 53-ročného Caliho v stredu večer miestneho času šesť projektilov, a to pred jeho vlastným domom v newyorskej štvrti Staten Island. V súvislosti s touto vraždou zatiaľ nikoho nezatkli, informovala spravodajská stanica CNN.

Cali, označovaný za vodcu obávaného klanu Gambinovcov, je údajne prvým zločincom s týmto postavením, ktorého zavraždili v New Yorku za posledných viac ako 30 rokov. Predošlým prípadom bolo v roku 1985 zastrelenie Paula Castellana, ktorý stál takisto na čele Gambinovcov. Tí boli dlho považovaní za najväčší zločinecký syndikát v Spojených štátoch, v 90. rokoch minulého storočia však skončili viacerí jeho členovia za mrežami.

Rodinu Gambinovcov kedysi ovládal John Gotti mladší - známy aj ako "druhý Al Capone" -, ktorého v roku 1992 odsúdili za vraždy a nezákonné podnikanie. V roku 2002 zomrel vo väzení na rakovinu vo veku 61 rokov.