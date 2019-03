Strelec z Nového Zélandu zverejnil odporný manifest: Odhalil v ňom zvrátené motívy masakru

K prvej streľbe došlo okolo 13.45 h miestneho času (01.40 h SEČ)

Útočníci strieľali v dvoch mešitách vzdialených od seba približne štyri kilometre

Jedným zo strelcov je 28-ročný Austrálčan Brenton Tarrant, celkovo polícia zadržala štyri osoby

Momentálne úrady evidujú 49 mŕtvych a 48 zranených, sú medzi nimi aj deti

Novozélanská premiérka označila masaker za teroristický útok

Kto je Brenton Tarrant?

Mladík bol až do dnešného dňa vo svojom okolí považovaný za dobrého chlapca z rešpektovanej rodiny, ktorý bol posadnutým fitnessom a vášňou pre zdravie. Po skončení školy pracoval ako osobný tréner. Podľa portálu abc.net.au zarobil na kryptomene bitcoin a peniaze použil na financovanie svojich ciest do zahraničia. Navštívil nielen Európu, ale aj juhovýchodnú a východnú Áziu. Bol napríklad v Pakistane, ale aj v Severnej Kórei.

Strelec sa predstavil ako Brenton Tarrant Zdroj: FB

Vo svojom rozsiahlom protiimigračnom manifeste, ktorý zverejnil na sociálnej sieti, chváli amerického prezidenta Donalda Trumpa ako "symbol obnovenej bielej identity a spoločného cieľa". Taktiež v ňom tvrdí, že bol v "krátkom kontakte" s nórskym vrahom Andersom Breivikom, ktorý v roku 2011 zabil 77 ľudí, a že dostal od neho požehnanie pre svoje činy. Dokument uvádza, že motívom útoku je "vyvolať strach". Text obsahuje nenávistné urážky migrantov, výzvy na zabíjanie moslimov a tiež výrazy o "nadradenosti bielej rasy".

"Čítal som texty Dylanna Roofa a mnohých ďalších, ale skutočnú inšpiráciu som získal od Andersa Behring Breivika," napísal Tarrant. Spomínaný Dylann Roof v roku 2015 v kostole v Charlestone v americkom štáte Južná Karolína zastrelil deväť černošských veriacich. V manifeste sa označuje za "obyčajného belocha, ktorý pochádza z robotníckej triedy, z rodiny s nízkym príjmom". Jeho cieľom bolo pomstiť "tisíce obetí zahraničnej invázie". Konkrétne pritom zmienil napríklad jedenásťročnú Ebbu Akerlundovú, ktorá zahynula pri teroristickom atentáte v Štokholme v roku 2017. Za tento útok s piatimi mŕtvymi bol na doživotný trest odsúdený uzbecký občan a stúpenec teroristickej siete Islamský štát Rakhmat Akilov.

Protimoslimský manifest Zdroj: FB

Tarrant bol zrejme obdivovateľom balkánskych nacionalistov. Než začal paľbu, prehrával si v aute pieseň oslavujúcu bývalého bosnianskosrbského vodcu Radovana Karadžiča, ktorého teraz v Haagu súdi medzinárodná justícia. Informoval o tom server Balkan Insight. Okrem toho na sociálnej sieti tiež umiestnil vyhlásenie, ktoré kritizuje angažovanie Spojených štátov v Kosove. "Balkanizácia takisto zníži schopnosť USA projektovať moc na celom svete a tým zaistí, aby sa už nikdy nemohla opakovať taká situácia ako zapojenie USA v Kosove (kde sily USA a NATO bojovali vedľa moslimov a masakrovali kresťanských Európanov snažiacich sa dostať islamských okupantov z Európy)," citoval Balkan Insight z dokumentu.

Na výzbroji použitej útočníkom pri dnešnom vraždení a zachytenej na snímkach sú napísané rôzne mená, medzi ktorými sú napríklad čiernohorský vojvodca Marko Miljanov Popović, ktorý v 19. storočí bojoval proti Turkom, alebo Bajo Pivljanin, ktorý velil v bojoch proti osmanskej ríši vedených v Bosne.

Zdroj: FB

Teroristický útok

Polícia v súvislosti s útokom zadržala troch mužov a jednu ženu. Jeden z mužov vo veku medzi 20 a 30 rokmi bol už obvinený z vraždy a mal by sa v sobotu postaviť pred súd v meste Christchurch. Po ďalších podozrivých polícia nepátra.

"Teroristický útok" bol "dobre naplánovaný", uviedla novozélandska premiérka Jacinda Ardernová na tlačovej konferencii. Nový Zéland bol podľa jej slov napadnutý, pretože "zastupuje rozmanitosť". Toto sa nedá opísať inak než "teroristický útok", pokračovala.

Strelec streamoval svoj čin na Facebooku.

Páchatelia, ktorí útočili v oboch mešitách počas modlitieb, sa nenachádzajú na žiadnom zozname osôb sledovaných v súvislosti s terorizmom. Mali však veľmi jasne vyhranené extrémistické postoje.

Predsedníčka novozélandskej vlády vyzvala obyvateľov, aby počúvali odporúčania polície, pretože hrozba ohrozenia národnej bezpečnosti je vysoká. Zároveň znova požiadala ľudí, aby prestali na sociálnych sieťach šíriť video z útoku a údajný útočníkov manifest.

Zdroj: TASR/AP/Mark Baker

Austrálsky premiér Scott Morrison informoval, že jedným zo zadržaných je občan Austrálie. Označil ho za "pravicového extrémistu, násilníckeho teroristu". Podľa médií sa volá Brenton Tarrant a pochádza z mesta Grafton v štáte Nový Južný Wales.

Austrálske bezpečnostné zložky podľa Morrisona preverujú prípadné spojenia medzi Austráliou a útokom na Novom Zélande, premiér však odmietol poskytnúť bližšie detaily o austrálskom útočníkovi.

Šéf novozélandskej polície Mike Bush podľa austrálskej televízie ABC News uviedol, že polícia objavila vo vozidlách zadržaných osôb nálože, ktoré zaistila armáda. Polícia motív činu zisťuje a vyzvala všetky mešity, aby zavreli.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Baker

Premiérka potvrdila, že na vozidlách atentátnikov boli pripevnené improvizované výbušné zariadenia. Zatiaľ sa však nepotvrdilo, či niektorí z útočníkov plánoval samovražedný útok autom.

Premiérka zároveň oznámila zvýšenie úrovne bezpečnostnej hrozby na Novom Zélande na stupeň "vysoký". V súčasnosti podľa nej nie je dôvod domnievať sa, že existujú aj iní podozriví; túto možnosť však ešte polícia posudzuje.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Baker

K prvej streľbe došlo okolo 13.45 h miestneho času (01.40 h SEČ) v mešite Al Noor na ulici Deans Avenue. Strieľalo sa aj v neďalekej mešite v štvrti Linwood. Obe miesta sú od seba vzdialené viac ako štyri kilometre.

Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Baker

Podľa jedného zo svedkov bolo počuť najmenej 50 výstrelov. Iný muž, ktorý bol priamo v jednej z mešít, miestnej televízii povedal, že strelec prišiel dovnútra hlavným vchodom v čase modlitby. Keď rozpútal streľbu, ľudia začali v panike utekať. Celé krviprelievanie trvalo podľa tohto svedka niekoľko minút.

Páchateľom streľby na Deans Avenue má byť 28-ročný biely Austrálčan Brenton Tarrant. Stránka Otago Daily News informovala, že strelec svoj čin 17 minút naživo streamoval na Facebooku.

Zábery zo streamu Zdroj: TASR/AP

Zdroj: FB

Predtým zverejnil na Twitteri rozsiahly protimoslimský manifest, v ktorom uvádza, že nie je členom nijakej organizácie, ale spolupracoval s mnohými nacionalistickými skupinami.

Konal sám a nikto útok nenariadil. Strelec v manifeste tiež tvrdí, že si vybral Nový Zéland kvôli jeho polohe, aby ukázal, že ani tie najodľahlejšie časti sveta nie sú bez "masového prisťahovalectva".​

Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Baker

Polícia vyzvala obyvateľov Christchurchu, aby až do odvolania nevychádzali von. Všetky školy, verejné budovy, nákupné centrá a nemocnica v 350-tisícovom meste boli uzatvorené. Uzatvorenie škôl bolo medzičasom zrušené.​

"Mnoho z tých, ktorí boli streľbou zasiahnutí, môžu byť migranti, môžu to byť aj utečenci. Vybrali si Nový Zéland ako svoj nový domov a je to ich domov. Sú jednými z nás. Človek, ktorý na nás spáchal toto násilie, medzi nás nepatrí," vyhlásila premiérka Ardernová.

Zdroj: TASR/AP/Mark Baker

"Nie sme len spojencami, nie sme len partnermi, sme rodina. (...) smútime, sme v šoku, sme zdesení, sme pobúrení," uviedol austrálsky premiér Morrison. Jeho krajina útok teroristov, ktorý ukradol toľko životov, odsudzuje.

Do jednej z mešít mali namierené aj členovia bangladéšskeho národného kriketového tímu, ktorí sú na Novom Zélande kvôli sérii medzinárodných zápasov. Ich plánované ďalšie stretnutie s domácou reprezentáciou bolo kvôli tragédii zrušené.

Armáda preventívne odpálila dve batožiny

Novozélandská armáda kontrolovane odpálila dve nestrážené batožiny neďaleko železničnej stanice v Aucklande. Informoval o tom agentúra AFP s tým, že zákrok sa uskutočnil v čase, keď je krajina po streľbe v meste Christchurch v najvyššej bezpečnostnej pohotovosti.

"Nedávno príslušníci bezpečnostných síl vykonali ako preventívne opatrenie kontrolovanú explóziu batožín," uviedla polícia vo vyhlásení."Polícia môže potvrdiť, že tašky neboli podozrivé a obsahovali lešenársky materiál."

Reakcie

"Ostro odsudzujem teroristický útok na mešitu Al Noor na Novom Zélande a na moslimských veriacich. Nech je Alah milosrdný k obetiam a dá raneným rýchle uzdravenie," uviedol turecký líder Recep Tayyip Erdoganna Twitteri v angličtine.

Pakistanský premiér Chán citovaný tlačovou agentúrou DPA na tejto sociálnej sieti napísal: "Som šokovaný a ostro odsudzujem teroristický útok v mešitách v Christchurchi na Novom Zélande. Znovu sa potvrdzuje, čo sme vždy tvrdili: že terorizmus nemá náboženstvo."

I strongly condemn the terror attack against the Al Noor Mosque in #NewZealand and Muslim worshippers. May Allah have mercy on the victims and grant a speedy recovery to the wounded. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15. marca 2019

"Vinu za tieto silnejúce teroristické útoky pripisujem súčasnej islamofóbii po útokoch z 11. septembra (v USA), keď sú islam a 1,3 miliardy moslimov kolektívne obviňovaní za každý teroristický čin spáchaný moslimom," uviedol ďalej v tweete pakistanský premiér.

"Bolo to zámerný čin, ktorý mal zároveň démonizovať legitímne politické zápasy moslimov," dodal Chán.

Terorizmus a vraždenie ľudí v priamom prenose treba odsúdiť v akomkoľvek prípade ako ohavný a nepochopiteľný čin. Vo svojej reakcii na teroristický útok na Novom Zélande, pri ktorom zomrelo najmenej 40 ľudí, to uviedol premiér Peter Pellegrini. "Je mi veľmi ľúto obetí takýchto skutkov, popierajúcich základné atribúty ľudskosti. Takéto ohavné činy iba prehlbujú nenávisť vo svete, pričom tento svet oveľa viac potrebuje porozumenie a normálnu ľudskosť," dodal premiér.

I am appalled by the horrendous terrorist attack on the Christchurch mosques and strongly condemn any acts of hatred and extremism. Our deepest sympathy goes to the close ones of the victims and all people of New Zealand. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 15. marca 2019

"Som zdesený strašným teroristickým útokom na mešity v Christchurchi a silne odsudzujem všetky nenávistné a extrémistické činy. Vyjadrujem najhlbšiu sústrasť blízkym obetí a všetkým ľuďom na Novom Zélande," uviedol český premiér Andrej Babiš na twitteri.

Britské aj francúzske bezpečnostné zložky posilnia v reakcii na streľbu hliadky v okolí mešít v príslušných krajinách, oznámili dnes úrady. Britská premiérka Theresa Mayová na twitteri menom Spojeného kráľovstva kondolovala občanom Nového Zélandu a čin označila za nechutný. Francúzsky prezident Emmanuel Macrona vyjadril sústrasť obetiam aj ich blízkym.

Na Twitteri vyslovil sústrasť pozostalým po obetiach útokov aj nemecký minister zahraničia Heiko Maas. "Tento hrozný teroristický útok v Christchurchi sa zameral na pokojne sa modliacich moslimov - ak ľudí vraždia čisto pre ich náboženstvo, tak je to útok na nás všetkých. Stojíme na strane obetí. Zostaň silný Nový Zéland," uviedol.

The vicious terrorist attack in #Christchurch targeted peaceful Muslims at prayer.



When people are murdered solely because of their religion, this is an attack on us all.



We stand united with the victims. Stay strong, New Zealand! https://t.co/bEub6aY6L5 — Heiko Maas (@HeikoMaas) March 15, 2019

"Empaticky odsudzujeme násilie a nedostatok súdnosti fanatikov a extrémistov, ktorí chcú rozbiť naše spoločnosti," napísal o útokoch španielsky predseda vlády Pedro Sánchez.

Švédska ministerka zahraničia Margot Wallströmová sa na Twitteri vyjadrila, že ju "šokoval útok v Christchurchi" a že odsudzuje "terorizmus vo všetkých jeho formách".

Dánsky šéf diplomacie Anders Samuelsen zase skonštatoval, že "extrémizmus znova ukázal svoju škaredú tvár".

Úprimnú sústrasť na Twitteri vyslovil aj minister pre zahraničné záležitosti Spojených arabských emirátov (SAE) Anvar Gargaš. "Naša spoločná práca proti násiliu a nenávisti musí pokračovať s obnovenou energiou. Naše myšlienky a modlitby sú s rodinami obetí," vyjadril sa diplomat.

Z regiónu Perzského zálivu okrem SAE vyjadrili sústrasť Novému Zélandu aj Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar a Saudská Arábia. Útok tiež odsúdila napríklad Malajzia a solidaritu vyjadrili aj Taiwan a Japonsko.

Streľbu odsúdili aj slovenskí politici

Som šokovaný a zdesený z teroristických útokov na nevinných ľudí v meste Christchurch. V myšlienkach sme s rodinami obetí. Zraneným želáme rýchle uzdravenie a ľuďom na Novom Zélande veľa síl v týchto ťažkých chvíľach," napísal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák na Twitteri.

Shocked and appalled by the acts of terror on innocent civilians in #Christchurch. Our thoughts go out to the families of victims. We wish speedy recovery to those injured and strenght to all the people of #NewZealand in this difficult time. — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) 15. marca 2019

Teroristický útok na Novom Zélande odsudzujú aj hnutie OĽaNO a strana SaS. "Prebudili sme sa do mimoriadne smutného dňa. OĽaNO odsudzuje teroristický útok na Novom Zélande a vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám desiatok obetí, ktoré sa stali terčom tohto ohavného činu," uviedlo hnutie.

"Je nám ľúto obetí, vyjadrujeme sústrasť pozostalým. Naše myšlienky sú s nimi," uviedol predseda SaS Richard Sulík. Náboženská tolerancia, vzájomný rešpekt ľudí s rôznym vierovyznaním, umiernenosť vo viere sú podľa SaS hodnoty, na ktorých západné demokracie stavajú a ktoré sú príťažlivé pre milióny ľudí na celom svete.

"Takou hodnotou určite nie je vraždenie, nech sa deje v mene Ježiša Krista alebo Alaha. Viera v Boha, odlišné názory nesmú viesť k extrémizmu a patologickému správaniu," doplnila predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.

Strana Most-Híd tvrdí, že sme opäť svedkami toho, čo môže spôsobiť extrémistická ideológia plná hnevu. "Násilie vyvoláva len ďalšie násilie a ďalšie obete. Tým, ktorí piatkový teroristický útok neprežili, venujme tichú spomienku a ich pozostalým vyjadrime svoju úprimnú sústrasť," vyhlásila strana.