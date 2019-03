Katalánsky expremiér Puigdemont chce byť europoslancom: Netají sa tým, že mu ide o imunitu

Puidgemont v súčasnosti žije v exile v Bruseli. Španielske úrady ho totiž v súvislosti so snahami o osamostatnenie Katalánska obvinili zo vzbury a v prípade návratu do vlasti mu hrozí zatknutie. Katalánsky expremiér dúfa, že ako poslanec EP by mohol získať imunitu, ktorá by zabránila jeho trestnému stíhaniu v celej Európskej únii vrátane Španielska. Uviedol to v utorkovom rozhovore pre katalánsku rozhlasovú stanicu Rac1.

Či by sa však skutočne mohol ujať svojho prípadného europoslaneckého mandátu, nie je jasné. Podľa španielskych zákonov by totiž musel najskôr zložiť prísahu pred členmi volebnej komisie v Madride, píše server Catalan News.

Puidgemontovu kandidatúru za poslanca EP počas uplynulého víkendu oznámili predstavitelia jeho separatistickej politickej platformy Spoločne za Katalánsko (JxCat). Carles Puigdemont ušiel zo Španielska do Belgicka v októbri 2017, deň po tom, ako separatisti i napriek varovaniam Madridu vyhlásili nezávislosť Katalánska. Doposiaľ úspešne vzdoruje snahám o svoje vydanie do vlasti.