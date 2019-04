Šokujúce zistenie pred eurovoľbami: Kresťanskí fundamentalisti z USA podporujú extrémistov v EÚ

WASHINGTON - Nezávislá globálna mediálna platforma Open Democracy zverejnila koncom marca tohto roka prvú analýzu svojho druhu, ktorá skúmala finančné účty amerických kresťanských organizácií od roku 2008 do roku 2017. Dvanásť nábožensky konzervatívnych skupín pritom previedlo do Európy najmenej 50 miliónov dolárov. Niektoré sú napojené na osoby v okolí Donalda Trumpa či na rôznych iných bohatých ľudí. Tieto odhalenia znepokojili aj europoslancov a obhajcov ľudských práv, považujú ich doslova za šokujúce. Prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa vyzvali na preskúmanie vplyvu amerických kresťanských fundamentalistov, a to s čo najväčšou naliehavosťou pred blížiacimi sa májovými voľbami do Európskeho parlamentu.

Krajne pravicové strany majú v pláne dosiahnuť v eurovoľbách veľké víťazstvá a zistenia Open Democracy odhaľujú, aké veľké množstvo zahraničných peňazí podporilo šírenie ich „tradičných hodnôt“. Platforma preskúmala stovky strán finančných dokumentov tuctu náboženských konzervatívnych skupín, ktoré sú registrované v USA ako neziskové organizácie oslobodené od dane, a preto musia zverejňovať niektoré informácie o svojich zahraničných výdavkoch. Niektoré z týchto skupín boli predtým obvinené z podpory kampaní na kriminalizáciu homosexuality v Afrike, drakonických zákonov proti potratom v Latinskej Amerike a kontroverzných projektov na podporu homosexuálov v USA, aby „opustili homosexualitu“.

Rozsah ich európskej činnosti však doteraz nebol dostatočne preskúmaný, píše Open Democracy na svojej stránke. Ich vyšetrovanie ukazuje, že niektoré z týchto skupín vysielali tímy lobistov do Bruselu, aby ovplyvnili úradníkov EÚ, odmietali zákony proti diskriminácii a nenávistným prejavom na európskych súdoch, podporovali kampane proti právam LGBT v Českej republike a Rumunsku, financovali kampane proti potratom v Taliansku a Španielsku, či nasadzovali svojich "evanjelistov" počas tragédií, ako bol požiar Grenfell Tower v Londýne či po teroristických útokoch.

Svetový kongres rodín

Päť konzervatívnych skupín bolo predtým zaradených medzi partnerov Svetového kongresu rodín - World Congress of Families (WCF). Centrum Southern Poverty Law Center (SPLC), ktoré monitoruje extrémistické hnutia a sleduje rozrastujúce sa spojenie WCF s krajnou pravicou, opísalo Svetový kongres rodín ako "anti-LGBT nenávistnú skupinu". Nenávistné skupiny sú také, ktoré tvrdia, že homosexualita je nebezpečná, spojená s pedofíliou a mala by byť kriminalizovaná, ide o šírenie „znevažujúcich“ faktov o LGBT ľuďoch, ktoré nie sú pravdivé. Podľa SPLC "to nie je iné, ako keď bieli supremacisti a nativistickí extrémisti propagujú klamstvá o černochoch a prisťahovalcoch, aby sa tieto komunity zdali byť nebezpečnými pre spoločnosť".

WCF je podľa Open Democracy projekt Medzinárodnej organizácie pre rodinu a Howardovho centra pre rodinu, náboženstvo a spoločnosť so sídlom v Illinois, ktorého šéfmi sú ultra konzervatívny španielsky aktivista prepojený na lídra krajne pravicovej strany Vox, blízky spolupracovník ruského oligarchu, ktorý sponzoroval „tajné stretnutie“ v roku 2014 vo Viedni s kľúčovými francúzskymi a rakúskymi pravicovými lídrami či taliansky politik čeliaci obvineniu z korupcie vo svojej krajine.

Matteo Salvini na Svetovom kongrese rodín vo Verone. Zdroj: SITA/AP/Antonio Calanni

Počas posledného desaťročia WCF zorganizovalo najmenej sedem konferencií v Európe, na ktorých sa zúčastnili stovky náboženských aktivistov a rastúci zoznam krajne pravicových politikov. Stretnutie v Budapešti v roku 2017 otvoril maďarský premiér Viktor Orbán. Ostatná konferencia sa uskutočnila minulý víkend v talianskej Verone a medzi rečníkmi bol v sobotu aj taliansky minister vnútra Matteo Salvini, líder pravicovo-populistickej strany Liga Severu. Vatikán sa od podujatia dištancoval a desaťtisíce ľudí vyšli do ulíc, aby s ním vyjadrili svoj nesúhlas. Mnohí prišli aj zo zahraničia.

Trumpovi známi a krajná pravica

Dve z krajne pravicových amerických náboženských skupín, ktoré skúmala Open Democracy a majú napojenie na ľudí okolo prezidenta Donalda Trumpa, minuli spolu od roku 2008 v Európe viac ako 20 miliónov dolárov. Ide o Alianciu obhajujúcu slobodu - Alliance Defending Freedom (ADF) a Americké centrum pre právo a spravodlivosť - American Center for Law and Justice (ACLJ). Síce nezverejňujú svojich finančných podporovateľov, ale americkí novinári už predtým vysledovali aspoň milión dolárov na granty pre ADF z nadácie kontrolovanej miliardárskou rodinou Betsy DeVosovej, Trumpovej ministerky školstva a Erikom Princeom, Trumpovým obchodným patnerom a zakladateľom bezpečnostnej služby Blackwater.

Betsy DeVosová Zdroj: SITA/AP/Matt Rourke

Alianciu obhajujúcu slobodu spoluzaložil Alan Sears, americký kresťanský pravicový vodca, ktorý je spoluautorom knihy proti „homosexuálnej agende“. Je čoraz aktívnejšia na medzinárodnej úrovni, vrátane Latinskej Ameriky. Aliancia podporila zákon z roku 2016 na Belize, na základe ktorého je homosexuálny sex trestný čin a hrozí zaň 10 rokov väzenia. Táto skupina strojnásobila svoje výdavky v Európe medzi rokmi 2012 a 2016 na viac ako 2,6 milióna dolárov ročne. V súčasnosti má kancelárie v Belgicku, Francúzsku, Rakúsku, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve a vynakladá státisíce eur na lobbing u úradníkov EÚ.

Hovorca ADF International v rozhovore pre Open Democracy povedal, že sú „výlučne súkromne financovaní ľuďmi z celého sveta, ktorí sa zaujímajú o ľudské práva“ a že ich aktivity zahŕňajú „obhajovanie slobody prejavu v Európe“. Na otázku, komu presne putujú tieto peniaze, odpovedal: „Keďže naša obhajoba zahŕňa súdne prípady v krajinách, kde sú ľudia obťažovaní, stigmatizovaní a dokonca zabití kvôli náboženskému presvedčeniu, je našou všeobecnou politikou nezverejňovať žiadnych príjemcov finančných prostriedkov s cieľom chrániť ich osobnú bezpečnosť a život“.

Protest proti Svetovému kongresu rodín vo Verone. Zdroj: SITA/AP/Antonio Calanni

Americké centrum pre právo a spravodlivosť pôsobí aj prostredníctvom súdov. Bolo založené v roku 1990 americkým televíznym evanjelistom Patom Robertsonom. Hlavným právnym poradcom skupiny je Jay Sekulow, ktorý bol označený za „najlepšieho právnika“ v tíme Donalda Trumpa. Vyše 20 rokov má toto centrum kanceláriu v Štrasburgu, v sídle Európskeho súdu pre ľudské práva, odkiaľ intervenovalo v mnohých prípadoch v otázkach týkajúcich sa manželstva rovnakého pohlavia, práva na potrat a umelého oplodnenia. Pobočka v Moskve zase chválila Putinove zákony zakazujúce "gay propagandu".

Európsky súd pre ľudské práva

Evanjelizačná asociácia Billyho Grahama

The Billy Graham Evangelistic Association je ďalším významným prispievateľom. Vedie ju syn slávneho evanjelikálneho kazateľa Franklina Grahama, ktorý povedal, že Satan je architektom manželstva rovnakého pohlavia a opísal islam ako „zlo a veľmi zlé náboženstvo“. Franklin Graham, ktorý podporil Trumpa ako niekoho, kto „obhajuje vieru“, bol v marci v Rusku na stretnutí s predstaviteľmi Kremľa, na ktorých sú uvalené americké sankcie, pričom jeho cestu mal osobne podpísať viceprezident Michael Pence.

V roku 2018 asociácia organizovala festivaly v Anglicku a Škótsku uprostred protestov skupín za práva moslimov a LGBT. Podporuje tiež „kaplánov rýchlej reakcie“, ktorí sa zameriavajú na krízové udalosti a boli v USA obvinení z „prenasledovania sanitiek“ a „zneužívania tragédií“. Vo finančných dokumentoch je uvedené, že asociácia cez dva rôzne americké subjekty utratila od roku 2008 do 2014 v Európe až 23 miliónov dolárov. Ide tak o najväčšieho prispievateľa do tohto regiónu zo všetkých analyzovaných skupín. Verejné dokumenty aliancie, ktorá má pobočky v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Francúzsku a Španielsku, sa však dali nájsť len do spomínaného roku 2014, takže skutočný rozsah jej vplyvu zatiaľ nie je známy.

Zdá sa, že aj mnohé skupiny, ktoré utrácajú menšie sumy peňazí, v posledných rokoch zvýšili svoje aktivity v Európe. Inštitút Acton pre štúdium náboženstva a slobody (The Acton Institute for the Study of Religion and Liberty), ktorý kombinuje konzervatívny kresťanský svetonázor s ekonomikou voľného trhu, dostal státisíce dolárov z nadácií rodiny Kochovcov. Inštitút potom v Európe od roku 2008 minul viac ako 1,7 milióna dolárov, pričom výdavky v regióne v posledných rokoch stúpli (z približne 166-tisíc dolárov v roku 2008 na takmer 240-tisíc dolárov v roku 2017).

Údaje nie sú kompletné

Podľa amerických právnych predpisov sú skupiny, ktoré analyzuje Open Democracy, povinné zverejňovať niektoré informácie o svojich zahraničných výdavkoch, ale nie mená ich zahraničných príjemcov, podrobnosti o tom, aké aktivity financujú, alebo totožnosť ich podporovateľov.

Suma 50 miliónov dolárov vyplývajúca z analýzy je tiež pravdepodobne podhodnotená oproti zdrojom, ktoré americkí konzervatívci presunuli do Európy v posledných rokoch. Údaje za rok 2018 ešte nie sú k dispozícii a existujú aj niektoré dôležité medzery.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/AP Photo/Chiang Ying-ying

Napríklad náboženské organizácie registrované ako cirkvi nemusia podávať rovnaké informácie. Vrátane Howardovho centra pre rodinu, náboženstvo a spoločnosť, ktoré koordinovalo Svetový kongres rodín.

Šokovaní europoslanci a obhajcovia ľudských práv

V reakcii na zistenia nemecká poslankyňa za Zelených Terry Reintkeová, ktorá sedí vo výbore pre otázky rovnosti v Európskom parlamente, povedala, že tento extrémny rozsah finančnej podpory, ktorá zaplavila EÚ, je šokujúci. Najmä, ak máme pred sebou voľby do europarlamentu.

Caroline Hicksonová, regionálna riaditeľka Európskej siete Medzinárodnej federácie plánovaného rodičovstva, uviedla, že rozsah tohto zasahovania americkými extrémistami je šokujúci, ale bohužiaľ nie je žiadnym prekvapením.

Money for authoritarians, fundamentalists and anti-LGBTI* campaigns:@openDemocracy has investigated how funding from the US is used for organising a backlash on our rights in Europe.#fightthebacklash https://t.co/lGEVYYc9XY — Terry Reintke (@TerryReintke) 29. marca 2019

„Toto sú temné peniaze, ktoré prichádzajú do Európy, aby ohrozili ľudské práva, a my s tým nerobíme nič,“ varoval Neil Datta, tajomník Európskeho parlamentného fóra o populácii a rozvoji, pričom opísal množstvo peňazí ako „ohromujúce“.