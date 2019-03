Cirkevný škandál vo Francúzsku: Kardinál kryl pedofilného kňaza, nečakaný krok

Obvinenia vzniesli bývalí skauti, ktorí tvrdia, že Barbarin svojho času nepreskúmal podozrenia voči pedofilnému duchovnému lyonskej arcidiecézy Bernardovi Preynatovi, ktorý mal zneužiť najmenej 70 detí. Podľa agentúry AP ide o najväčší cirkevný sexuálny škandál v prevažne katolíckom Francúzsku.

Kardinála usvedčili z toho, že nenahlásil prípad zneužívania nedospelej osoby, ku ktorému dochádzalo v rokoch 2014-2015. On sám sa na vynesení rozsudku nezúčastnil.

Kardinál rezignoval

Vplyvný francúzsky katolícky kardinál Philippe Barbarin ponúkol vo štvrtok svoju rezignáciu po tom, ako ho usvedčili z krytia kňaza, ktorý sa dopustil sexuálneho zneužívania detí. Informovala o tom agentúra AP.

"Rozhodol som sa ísť za Svätým Otcom a ponúknuť mu svoju rezignáciu," uviedol Barbarin (68) v krátkom vyhlásení, ktoré poskytol médiám po štvrtkovom verdikte. Podľa vlastných slov sa s pápežom Františkom stretne "o niekoľko dní".

Zdroj: SITA/AP Photo/Laurent Cipriani

Mnohí Francúzi v súvislosti so škandálom požadovali kardinálovo odstúpenie z postu lyonského arcibiskupa. Sám Barbarin trval na svojej nevine a tvrdil, že o nezákonnom konaní duchovného sa dozvedel až v čase, keď sa naň vzťahovala premlčacia lehota.

Prekvapivý verdikt

Agentúra AP označila štvrtkový verdikt za prekvapivý, keďže aj samotné obete očakávali oslobodzujúci rozsudok. Viaceré činy už totiž boli premlčané, takže možnosť usvedčenia spochybňovala i samotná prokuratúra.

Súdny proces v Lyone sa začal 7. januára. Spoločne so 68-ročným kardinálom súdili aj ďalších štyroch cirkevných predstaviteľov obvinených z utajovania celej kauzy. Bol medzi nimi aj vysoko postavený vatikánsky činiteľ Luis Ladaria. Na súd však neprišiel, keďže v jeho prípade Vatikán uplatnil štatút diplomatickej imunity.

Deväť bývalých obetí tvrdí, že kardinál Barbarin ako lyonský arcibiskup podozrenia voči Preynatovi roky dostatočne nepreskúmal. Kňaz sa tak mohol naďalej stretávať s mládežou, a to až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2015.

