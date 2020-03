Pápež František prijal demisiu kardinála Barbarina: Stalo sa tak až na tretí pokus

Za posledné štyri roky kardinál Barbarin trikrát žiadal pápeža, aby ho zbavil cirkevného úradu: v roku 2016, keď sa vo Francúzsku "prevalila" kauza zneužívania detí kňazom Bernardom Preynatom; následne aj v roku 2019 po svojom odsúdení prvostupňovým súdom na šesť mesiacov podmienečne a napokon nedávno, po zbavení viny z krytia sexuálneho zneužívania detí.

Lyonskú diecézu bude teraz viesť Michel Dubost, ktorý bol Svätou stolicou vymenovaný za apoštolského administrátora sede vacante. Konferencia biskupov Francúzska vo svojom vyhlásení vyzvala biskupstvo v Lyone a jeho veriacich, aby "po skúškach z posledných mesiacov pokračovali v hľadaní pravdy a zmierenia". Biskupi tiež vyjadrili nádej, že výsledok konania v cirkvi "prinesie pokoj obetiam a zmierni hĺbku ich bolesti vyvolanej tým, čo zažili".

Napriek tomu, že odvolací súd Barbarina zbavil viny za krytie sexuálneho zneužívania detí, spravovanie lyonského arcibiskupstva by bolo zložité, keďže Barbarin odišiel do dôchodku, zatiaľ čo apoštolský administrátor bol vymenovaný, ale nemal všetky právomoci, aby diecézu náležite riadil. Očakáva sa, že Vatikán teraz vymenuje nového arcibiskupa pre Lyon. Barbarin od 16. júla 2002 zastával aj úrad prímasa Gálie.

Barbarin sa pred súdom ocitol preto, že nenahlásil prípady sexuálneho zneužívania približne 80 chlapcov — skautov, ktorých sa mal v 70. a 80. rokoch 20. storočia dopustiť kňaz Preynat. Skupina deviatich bývalých obetí tvrdila, že kardinál Barbarin ako lyonský arcibiskup v roku 2007 príslušné podozrenia voči Preynatovi dostatočne nepreskúmal. Kňaz sa tak mohol naďalej stretávať s mládežou, a to až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2015. Teraz mu hrozí desať rokov odňatia slobody. Kardinál Barbarin bol najvyššie postaveným francúzskym duchovným odsúdeným v rámci pedofilných škandálov v katolíckej cirkvi.