Súd rozhodol: Kardinála zbavili viny z krytia sexuálneho zneužívania detí kňazom

Odvolací súd rozhodol o zrušení predchádzajúceho marcového verdiktu, na základe ktorého bol kardinál Barbarin (69) uznaný za vinného z toho, že nenahlásil prípady sexuálneho zneužívania približne 80 chlapcov - skautov, ktorých sa mal v 70. a 80. rokoch 20. storočia dopustiť kňaz Bernard Preynat (74).

Skupina deviatich bývalých obetí tvrdila, že kardinál Barbarin ako lyonský arcibiskup v roku 2007 príslušné podozrenia voči Preynatovi dostatočne nepreskúmal. Kňaz sa tak mohol naďalej stretávať s mládežou, a to až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2015. Teraz mu hrozí desať rokov odňatia slobody.

Kardinála potom pred súdom usvedčili, že nenahlásil prípad zneužívania maloletej osoby, ku ktorému dochádzalo v rokoch 2014 - 2015, a odsúdili ho na podmienečný trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov. Kardinál Barbarin sa tak stal najvyššie postaveným francúzskym duchovným odsúdeným v rámci pedofilných škandálov v katolíckej cirkvi. V dôsledku toho ponúkol pápežovi Františkovi svoju rezignáciu. Ten ju zatiaľ neprijal. Barbarin v novembri podanie svojho odvolania zdôvodnil tým, že "mu nie je jasné, z čoho je vinný".