Kanada bude v procese pokračovať: Vydanie riaditeľky Huawei do USA je na spadntie

TORONTO - Kanadský súd rozhodne o vydaní finančnej riaditeľky čínskej spoločnosti Huawei do Spojených štátov. Ministerstvo spravodlivosti v piatok uviedlo, že úrady sa rozhodli pokračovať v súdnom procese po dôkladnom preskúmaní prípadu. Zdôraznili pritom, že postupujú podľa zákonov.

Meng Wan-čou zatkli 1. decembra na letisku vo Vancouveri. USA následne požiadali Kanadu o vydanie dcéry zakladateľa menovanej spoločnosti obvinenej z podvodu. Ženu obvinili z toho, že klamala bankám o obchodoch spoločnosti s Iránom, čím porušili sankcie zo strany USA voči Teheránu. Meng Wan-čou prepustili na kauciu a v súčasnosti žije v jednom z dvoch domov, ktoré vlastní vo Vancouveri.

V stredu by sa mala postaviť pred súd, ktorý určí dátum vypočúvania v súvislosti s vydaním do USA. Nariadenie na jej vydanie do USA musí schváliť aj kanadský minister spravodlivosti. Čínska vláda v sobotu kritizovala rozhodnutie úradov, ktoré označila za "vážne porušenie" práv Meng Wan-čou. Vláda zároveň vyzvala Washington, aby stiahol žiadosť o vydanie.