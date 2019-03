Konečne nespochybniteľný dôkaz, ktorý upokojí milióny rodičov: Pravda o očkovaní a autizme!

KODAŇ – Desaťročná štúdia sledujúca vyše 600-tisíc detí sa objavila v čase, keď znovu prepuká epidémia osýpok. V USA zaregistrovali ochorenie medzi neočkovanými deťmi najmä v štátoch Washington, New York a Texas. Nová veľká štúdia publikovaná tento týždeň však priniesla prekvapivé výsledky!

Nenašla sa nijaká súvislosť medzi očkovacou látkou proti osýpkam a autizmom – dôvodom, pre ktorý často rodičia i u nás na Slovensku odmietajú očkovanie. Nový výskum len opakuje zistenia z roku 2002 o vakcíne známej pod názvom MMR, ktorá chráni proti osýpkam, príušniciam a ružienke (morbilli, mumps a rubeola).

Na internete, sociálnych sieťach Amazon, Facebook a Pinterest, ale i ústnym podaním sa medzi mamičkami už roky šíria bludy o nebezpečnosti vakcíny MMR. Prezident Americkej akadémie pediatrie dr. Kyle E. Yasuda napísal generálnym riaditeľom Google, Facebooku a Pinterestu „naliehavú žiadosť o spoluprácu v boji proti nebezpečnému online šíreniu dezinformácie o očkovaní“. Výskumníci, ktorí sledovali 657 461 dánskych detí narodených v rokoch 1999 až 2010, uviedli v Annals of Internal Medicine: „Štúdia zdôrazňuje, že vakcinácia proti MMR nezvyšuje riziko autizmu, nespúšťa autizmus u citlivých detí a nie je spojená s nárastom prípadov autizmu po očkovaní.“

V pravidelných intervaloch sledoval tím vedený dr. Andersom Hviidom z oddelenia výskumu epidemiológie v Statens Serum Institut v Kodani skupiny detí, z ktorých 31.619 nebolo očkovaných. Ďalej sledovali deti podľa iných očkovaní a či mali súrodencov s autizmom. V tom čase bolo na autizmus diagnostikovaných 6 517 detí.

Výskumníci však nezistili vyšší výskyt diagnózy medzi očkovanými ako medzi neočkovanými deťmi. Hlavným dôvodom, prečo sa rodičia vyhýbajú alebo majú obavy z očkovania v detstve, je väzba na autizmus. Výsledky štúdie však poskytli ubezpečujúce a spoľahlivé údaje, že takýto súvis neexistuje.

Podľa dr. Saada B. Omera, výskumníka v oblasti verejného zdravia na Emory University, a dr. Inciho Yildirima na Emory School of Medicine v ideálnom svete by sa výskum bezpečnosti očkovania uskutočnil iba na základe vyhodnotenia vedecky podložených hypotéz, nie v reakcii na konšpiráciu. Lekári a úradníci z verejného zdravotníctva potrebovali označiť tieto obavy ako mýtus.

„Odstránenie mýtu je zložité,“ povedal hovorca Americkej akadémie pediatrie dr. Sean T. O'Leary. „Ak opakujete mýtus, riskujete, že ho posilníte. Rodičia si z vášho zložitého vysvetlenia, prečo vakcíny nespôsobujú autizmus, zapamätajú len to, že sú nejako prepojené. Pediatri by sa mali zamerať na choroby a spôsoby, ako ich liečiť, ale ak sa musia zaoberať mýtom, je jasné, že je to strata času.“