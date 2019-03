V Česku je najväčšia epidémia osýpok za posledných 20 rokov, s nákazou bojuje aj Slovensko

PRAHA/BRATISLAVA - Osýpky sú považované za málo nebezpečnú chorobu, opak je však pravdou. Táto vírusová nákaza patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré prináša celý rad komplikácií. V Česku aktuálne zúri obrovská epidémia osýpok, u nás je situácia najhoršia na východe krajiny. No podľa nami oslovenej prednostky Lekárskej fakulty UK je zlá situácia je aj v Bratislavskom kraji, lebo veľa rodičov odmieta očkovanie, čo považuje za nerozumné.

V susednom Česku zúri najväčšia epidémia osýpok za posledných dvadsať rokov. Hoci je očkovanie proti osýpkam povinné, v roku 2017 nebolo proti nim zaočkovaných 80 578 detí, v roku 2016 to bolo len 16 418 detí, uvádza Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky ČR. „Zaočkovanosť teraz klesla na 93 percent. V Prahe, kde je najvyššia koncentrácia nákazy, je len 86 percent. Takéto číslo už populáciu nechráni, je na hranici hazardu so zdravím a životmi ľudí,“ varovala v stredu v Snemovni predsedníčka zdravotného výboru Věra Adámková (ANO).

Najviac nakazených je v Prahe, Moravskosliezskom a Plzenskom kraji. Až tretina z nich je vo veku od 35 do 44 rokov. Ďalšiu tretinu tvoria pacienti vo veku medzi 25 až 34 a 45 a 54 rokmi. Poslednú skupinu podľa odborníkov menej chráni očkovanie v detstve, lebo dostávala len jednu dávku vakcíny, informuje televízia Nova.

Podľa Českej televízie od tohtoročného januára do piatka 21. marca už ochorelo 360 ľudí v Česku. Treba zdôrazniť, že za celý vlaňajší rok to bolo 203 ľudí. Najnovšie dáta z laboratórií ukázali, že nemalá časť populácie už voči osýpkam imúnna nie je. „Viac ako jedna tretina ľudí so zdokumentovanou vakcináciou, či už jednou, alebo dvoma dávkami, nemá v súčasnej dobe dostatočnú hladinu protilátok,“ uviedla Aneta Medonosová z laboratória Synlab, ktorú citoval idnes.cz.

Zdroj: Getty Images

Hrozí epidémia osýpok aj na Slovensku?

Laboratórne vyšetrenia v prípade niektorých zaočkovaných osôb ukázalo nedostatočne vytvorenú hladinu protilátok proti osýpkam. „V prípade osýpok dôjde podľa záverov Pracovnej skupiny pre imunologické prehľady k odporúčaniu zaočkovať jednou dávkou očkovacej látky približne 500 účastníkov IP 2018, ktorým sa zistili negatívne a hraničné výsledky protilátok, napriek tomu, že tieto osoby boli v minulosti očkované,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

V rámci údajov pri tom zistili najvyššiu vnímavosť k infekcii osýpok vo vekovej skupine od 25 do 49 rokov. Mikas uviedol, že pracovná skupina pre imunologické prehľady podľa výsledkov IP 2018 preto zvažuje odporučiť osobám v spomínanej vekovej skupine, ktoré nemajú v zdravotnej dokumentácii záznam o prekonaní ochorenia alebo záznam o očkovaní proti osýpkam dvomi dávkami vakcíny, aby sa dali zaočkovať jednou dávkou očkovacej látky.

„Aj z nedávneho imunologického prehľadu prítomnosti protilátok proti vírusu morbíl u obyvateľov SR od 1 roku do 64 rokov vyplynulo, že najmä populácia 30- až 39-ročných nie je chránená, čo môže súvisieť aj s tým, že v začiatkoch očkovania (od roku 1969) sa používala pomerne nestabilná vakcína,“ doložila pre Topky.sk prednostka Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Margita Špaleková.

Epidemiologická situácia vo výskyte osýpok na Slovensku

Na Slovensku zúri epidémia osýpok najmä v Prešovskom a Košickom kraji, kde epidemiológovia od začiatku tohto roka do 19. marca zaznamenali 133 prípadov osýpok. „Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR početnejší výskyt osýpok v iných krajoch Slovenska aktuálne neevidujú,“ uviedol Úrad verejného zdravotníctva SR. Dodal, že ochorenie sa vyskytlo najmä u detskej populácie. „V okresoch Sobrance, Trebišov sa návratom infikovaného slovenského dieťaťa z Anglicka v nedostatočne vakcinovanej populácii uvedených okresov infekcia rozniesla, takže od mája do konca augusta 2018 ochorelo 420 osôb (zaočkovali viac ako 5-tisíc kontaktov). Príčinou šírenia boli tzv. imunitné diery, t.j. veľa nezaočkovaných alebo nedostatočne zaočkovaných osôb v týchto regiónoch),“ povedala Topkám Špaleková.

Čítajte aj: Prelomový krok: Odborníci si po 16 rokoch posvietili na imunitu Slovákov, pozrite sa na výsledky

Zdroj: Getty Images

V okrese Trebišov (Košický kraj) je od začiatku tohto roka do 19. marca hlásených 57 prípadov ochorení. Epidémia osýpok v danom okrese pretrváva od vlaňajšieho septembra, pričom tam od septembra 2018 do 19. marca celkovo ochorelo 159 osôb. Najviac ochorení bolo zaznamenaných v mestách Trebišov a Sečovce a v obci Parchovany.

V Košickom kraji sa okrem okresu Trebišov vyskytujú osýpky aj v košických okresoch. V Košiciach tamojší úrad zaznamenal od 8. februára do 19. marca celkovo 42 ochorení na osýpky. Prameň pôvodcu nákazy je v epidemiologickej súvislosti s ochoreniami v okrese Trebišov.

Počet prípadov ochorení na osýpky rastie v okrese Vranov nad Topľou (Prešovský kraj). Osýpky tam začali pribúdať od začiatku marca tohto roka. Prameň pôvodcu nákazy je v epidemiologickej súvislosti s ochoreniami v okrese Michalovce, v ktorom od začiatku roka epidemiológovia zaznamenali 4 prípady osýpok. Miestny úrad eviduje od 4. do 19. marca ochorenia u 30 ľudí, pričom najviac ochorení epidemiológovia zaznamenali v obci Sačurov.

Zdroj: Getty Images

Ako sa nákaza šíri?

Osýpky patria k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými a neúplne očkovanými skupinami obyvateľstva. Ďalšie šírenie ochorenia na osýpky vzhľadom na charakter nákazy a vzhľadom na súčasný epidemický výskyt osýpok preto nemožno vylúčiť. „Osýpky sú veľmi vážne ochorenie, ktoré so sebou prináša rad komplikácií. Napríklad osýpkový zápal pľúc, ktorý je veľmi nebezpečný u jedincov s narušenou imunitou, alebo zápal mozgu,“ zdôraznila Adámková s tým, že v prípade tehotných žien predstavuje nákaza veľké riziko pre vyvíjajúci sa plod.

Celoživotnú imunitu proti osýpkam má iba ten, kto danú chorobu prekonal, ani očkovanie totiž nechráni stopercentne. Objavili sa prípady nakazených, ktorí boli očkovaní dokonca dvakrát.

Do škôlok budú môcť byť prijaté len zaočkované deti

Podľa prednostky Špalekovej v zaočkovanosti nedosahuje ochranné pokrytie 95 percent zaočkovanosti veľa okresov. „Zlá situácia je aj v Bratislavskom kraji, veľa rodičov odmieta očkovanie. Je to nerozumné, pretože samotné ochorenie je veľmi závažne pre skoré aj neskoré komplikácie. Vakcína v súčasnosti je bezpečná, stabilná, dávajú sa dve dávky,“ tvrdí odborníčka.

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR preto dospeli k návrhu, že do predškolského zariadenia budú môcť byť v budúcnosti prijaté len deti zaočkované povinným očkovaním. „V súčasnosti môže byť do predškolského zariadenia prijaté aj dieťa, ktoré neabsolvovalo povinné očkovanie. V pripravovanej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia navrhujeme zabezpečiť povinnosť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu,“ vysvetlila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Zdroj: Getty Images

Hygienik Mikas zdôraznil nevyhnutnosť zabezpečiť kolektívnu imunitu pred infekčnými ochoreniami. „Dostatočná úroveň zaočkovanosti detí a zachovanie kolektívnej imunity populácie nám zabezpečí ochranu pre všetkých ľudí. Z tohto dôvodu je potrebné realizovať aj zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu. Obmedzenia pre prijímanie neočkovaných detí do materských škôlok zaviedla napríklad už Česká republika, Litva ako aj Francúzsko,“ vysvetlil.

Hlavná odborníčka MZ SR pre pediatriu Elena Prokopová objasnila, že mnohé deti vzhľadom na ich zdravotný stav nemôžu byť očkované, pričom ochranu pred osýpkami im mal zabezpečiť vysoký počet zaočkovaných detí. „Keďže zaočkovanosť detí v SR proti niektorým ochoreniam klesá, nevieme dostatočnú kolektívnu imunitu zabezpečiť. Nezaočkované dieťa, najmä v kolektívnom zariadení, môže byť potom zdrojom nákazy, alebo môže uľahčovať šírenie ochorenia,“ tvrdí Prokopová, podľa ktorej si treba uvedomiť, že ohrozené je každé neočkované dieťa, teda aj také, ktoré mohlo byť očkované, ale rodičia sa rozhodli očkovanie odmietnuť. „V čase prepuknutie epidémie je už mnohokrát neskoro rozhodnúť sa dieťa doočkovať,“ dodala.