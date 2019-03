USA a Južná Kórea vyhovejú KĽDR: Zrušia veľké vojenské cvičenia, ktoré im vadili

WASHINGTON - Armáda USA a Južná Kórea plánujú "prestať" s každoročným jarným rozsiahlym vojenským cvičením, keďže prezident Donald Trump sa snaží zlepšiť vzťahy so Severnou Kóreou. Tá vždy vnímala manévre ako provokáciu. Tlačovej agentúre AFP to povedal nemenovaný americký predstaviteľ.

Informácia tohto predstaviteľa nasledovala krátko po skončení Trumpovho druhého samitu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Hanoji, ktorý sa síce skončil predčasne a bez oficiálnej dohody, ale obe strany sa vyjadrili, že budú v dialógu pokračovať. Americké ministerstvo obrany (Pentagón) teda robí ústupok, o ktorý sa Pchjongjang snažil už dlho, a to len niekoľko hodín od náhleho ukončenia samitu Trumpa s Kimom bez dohody, píše agentúra DPA. A dodáva, že Trump výmenou za tento ústupok nič od KĽDR nedostane. "Načo rokovať so Spojenými štátmi, keď robia ústupky zadarmo?" položil otázku v tweete Abraham Denmark, bývalý vplyvný predstaviteľ Pentagónu za administratívy prezidenta Baracka Obamu.

Americká televízia NBC News ako prvá hlásila, že vojenské cvičenie - ktoré sa zvyčajne koná na jar - bude zrušené. Odvolávala sa pritom na dvoch nemenovaných predstaviteľov americkej obrany. Toto cvičenie s názvom Foal Eagle je najväčším spomedzi pravidelných spoločných cvičení oboch spomínaných spojencov a vždy rozhnevá Pchjongjang, ktorý ho odsudzuje a označuje za prípravy na inváziu. V minulosti sa na ňom zúčastňovalo 200.000 juhokórejských vojakov a približne 30.000 príslušníkov americkej armády. Prekrýva sa s americko-juhokórejským cvičením Key Resolve.

USA a Soul od vlaňajšieho Trumpovho prvého samitu s Kimom v Singapure obmedzili alebo zrušili viacero spoločných vojenských cvičení a bombardovacie lietadlá Spojených štátov už nelietajú nad Južnou Kóreou. Trump sa niekoľkokrát sťažoval, že tieto vojenské cvičenia sú príliš finančne nákladné. Televízia NBC uviedla, že každoročné cvičenie bude nahradené "menším výcvikom, zameraným na presne určenú úlohu". Republikánsky šéf Bieleho domu však vylúčil, že stiahne aspoň nejakých z 28.500 amerických príslušníkov umiestnených v Južnej Kórei, ktorých úlohou je brániť túto krajinu pred susedom vlastniacim jadrové zbrane. Akékoľvek zníženie počtu vojakov by narazilo na ostrý nesúhlas amerického Kongresu a Japonska, ktorého konzervatívna vláda má hlboké obavy zo zámerov Severnej Kórey.