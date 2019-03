Severná Kórea možno pripravuje odpálenie rakety dlhého doletu, varuje americký expert

SOUL - Americký expert na Severnú Kóreu varoval, že Pchjongjang by mohol čoskoro odpáliť raketu dlhého doletu s vesmírnou družicou. Severokórejský vodca Kim Čong-un by týmto spôsobom mohol demonštrovať, že sa nenechá zastrašiť sankciami Spojených štátov, informovala v piatok agentúra Jonhap.

S týmto predpokladom prišiel Joe Wit, popredný odborník na KĽDR a zakladateľ stránky 38 North, ktorá monitoruje a analyzuje dianie v Severnej Kórei. Štart rakety by sa podľa neho mohol uskutočniť približne v polovici apríla, keď sa začne 14. zasadnutie severokórejského parlamentu. Odpáliť by ju mohli z kozmodrómu Sohe (Tongčchang-ri) na severozápade KĽDR, kde experti v posledných týždňoch po niekoľkých mesiacoch zaznamenali obnovenie aktivity, konkrétne obnovovanie odpaľovacej a testovacej rampy a ďalších súvisiacich zariadení.

"(Kim) by mohol využiť štart rakety, aby demonštroval... že sa nenechá zastrašiť americkými sankciami," uviedol Joe Wit. Severokórejský vodca by podľa neho mohol týmto spôsobom reagovať na neúspešný druhý summit s prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý sa koncom februára konal vo vietnamskom Hanoji.

Podľa Wita zatiaľ na základe družicových záberov nemožno dokázať, že by sa Pchjongjang skutočne pripravoval na odpálenie rakety. Súvisiace obavy však vzbudzuje obnovenie činnosti v kozmodróme Sohe, ktorý bol už podľa stránky 38 North uvedený do "bežného operačného režimu". Joe Wit vyjadril presvedčenie, že Pchjongjang by sa v súčasnosti neodvážil odpáliť klasickú medzikontinentálnu balistickú strelu, čím by vyvolal aj pobúrenie Číny a Ruska. Mohol by však odpáliť raketu dlhého doletu pod zámienkou vynesenia satelitu na obežnú dráhu.