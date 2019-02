Rusko obviňuje Spojené štáty: Zoskupujú vojakov, chystajú sa na inváziu do Venezuely

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man, File

MOSKVA - Spojené štáty sa chystajú vpadnúť do Venezuely a vyslali v tejto súvislosti svojich vojakov do susednej Kolumbie. Tajomník Rady bezpečnosti Ruskej federácie Nikolaj Patrušev to uviedol v rozhovore, ktorý zverejnil v utorok moskovský týždenník Argumenty i Fakty.