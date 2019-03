Policajná naháňačka sa skončila fatálnym omylom: Zahynuli mladomanželia (†18, 19), žena bola tehotná!

LONDÝN - Mladí novomanželia zahynuli počas policajnej naháňačky v londýnskom obvode Harrow. Muži zákona si totiž mysleli, že ide o zločincov, ktorí sa v ten deň dopustili trestného činu vlámania. Bol to ale fatálny omyl. Tragédia je o to väčšia, že dvojici sa malo už čoskoro narodiť ich prvé dieťa.

Devätnásťročný Patrick McDonagh a jeho o rok mladšia manželka Shauna prišli o život na ceste A40 spájajúcej Londýn s Walesom. Vo vysokej rýchlosti sa so svojím autom značky Renault Scenic dostali do protismeru, kde sa zrazili s oprotiidúcim autobusom. Stalo sa tak len krátko po tom, ako bola odvolaná policajná akcia zameraná nim. Policajti totiž dvojicu podozrievali zo spáchania vlámania, no neskôr sa ukázalo, že neboli páchateľmi. Tretí účastník nehody, ktorý sa viezol v aute s obeťami, utrpel zranenia a bol prevezený do nemocnice. Ľahšie zranenia utrpelo aj viacero cestujúcich v autobuse.

Zdroj: Facebook/Patrick McDonagh

Polícia prenasledovala auto Patricka a Shauny približne desať minút. Do akcie bol zapojený aj vrtuľník. Potom ale dostali informáciu o tom, že nejde o páchateľov trestného činu, a tak akciu ukončili. Krátko nato došlo k spomínanej nehode. Nešťastie je o to väčšie, že Shauna bola v ôsmom mesiaci tehotenstva, dcéru, ktorá dostala meno Sienna Marie, sa mala narodiť na Valentína.

"Je potvrdené, že pasažieri renaultu sa v inkriminovanom čase nenachádzali na mieste vlámania, ktoré sa odohralo v obvode Harrow," uvádza sa v oficiálnom stanovisku Nezávislého úradu pre vyšetrovanie polície (IOPC). Úrady momentálne zisťujú, čo vlastne viedlo príslušníkov zboru k prenasledovaniu auta, v ktorom sedeli dnes už nebohí manželia.