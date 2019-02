Zeman prirovnal krízu vo Venezuele k Československu: Guaidó môže skončiť ako Husák

Miloš Zeman a Juan Guaidó

PRAHA - Dočasný venezuelský prezident Juan Guaidó by podľa českého prezidenta Miloša Zemana skončil ako "venezuelský Husák", ak by kvôli riešeniu situácie v krajine požiadal o vojenskú intervenciu v cudzine, napríklad v USA. Zeman to povedal v nedeľu v programe Prezidentský Pressklub rádia Frekvence 1. Guaidó v piatok uviedol, že je pripravený povoliť americkú vojenskú intervenciu, ak to bude nutné, pripomína spravodajský server ČT 24.