Z relácie o Husákovi (†78) je škandál: Obhajoba od zarytého komunistu, bola podaná sťažnosť

BRATISLAVA - Vo verejnoprávnej televízii RTVS už určitý čas dostáva priestor relácia Najväčší Slovák, ktorej podstata sa venuje významným osobnostiam slovenskej histórie. O rebríčku osobností rozhodovali diváci prostredníctvom SMS hlasovania. Do prvej desiatky sa dostal aj bývalý a zosnulý komunistický prezident Gustáv Husák.

Práve bývalému lídrovi Komunistickej strany Československa (KSČ) bola venovaná najnovšia epizóda tejto relácie. Zdá sa však, že k odvysielanej diskusnej relácii mali niektorí aj výhrady. Do rozhovoru sa totiž zapojil aj predseda Komunistickej strany Slovenska (KSS) Jozef Hrdlička. Strana sa na aktuálnom politickom dianí prezentuje v rámci volieb do Európskeho parlamentu. Do týchto volieb ide v koalícii so stranou Vzdor - strana práce. Hrdlička je pritom v kandidátnej listine na prvom mieste.

Zdroj: TASR - Štefan Petráš

Možné porušenie zákona

Pochybenie na strane RTVS vidí predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Ondrej Dostál. „Odvysielanie publicistickej relácie, v ktorej bude v rámci diskusie predseda KSS a kandidát č. 1 koalície KSS, Vzdor – strana práce Jozef Hrdlička vystupovať s obhajobou Gustáva Husáka, v čase mesiac pred voľbami do Európskeho parlamentu by mohlo ovplyvniť hlasovanie oprávnených voličov a tým by mohlo prísť k porušeniu zákazu ustanovenému v § 10 ods. 7 zákona o volebnej kampani,“ povedal pre portál O médiách predseda Dostál, ktorý zaroveň podáva sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu.

Jozef Hrdlička Zdroj: SITA

Hrdlička nebol prvou voľbou

Strana KSS sa aj prostredníctvom svojho predsedu Hrdličku aktívne hlási k tomu, aby bol súčasný kapitalistický režim nahradený inou alternatívou. Dejiny však hovoria aj o tom, že práve za komunizmu bolo na bežnom poriadku utrpenie politických väzňov a mnoho obetí na životoch.

RTVS ale priznala, že Hrdlička nebol prvoplánovým hosťom do diskusie. Počítalo sa aj s dlhoročným zanieteným komunistom, Husákovým spojencom a bývalým premiérom Petrom Colotkom, ktorý ale v minulú nedeľu zomrel a už predtým ho trápili zdravotné problémy. „Veľmi sme stáli o to, aby sa obhajcom stal pán Colotka, žiaľ, zo zdravotných dôvodov to nebolo možné. Napokon voľba padla na pokračovateľa ideológie komunizmu na Slovensku, ktorý bol zároveň ochotný obhajovať negatívne vnímanú osobnosť „normalizátora“ (česko)slovenskej spoločnosti,“ povedala pre portál Čas.sk Silvia Turnerová z PR oddelenia RTVS.

Pre ten istý portál sa vyjadril aj producent programu Peter Núñez, ktorý priznal, že reláciu museli aj presúvať. „Keď pán Colotka odmietol zo zdravotných dôvodov, nevedeli sme, aké vážne to je, mysleli sme si, že sa mu polepší. Pôvodne sa to malo vysielať v marci, ale kvôli tomu sme to presunuli. Pán Hrdlička nebol druhá možnosť. Oslovili sme postupne viacerých, tí odmietli,“ priznal Núñez.

Zdroj: TASR - K. Mevald, archív

Kto bol Gustáv Husák

Gustáv Husák bol slovenský komunistický politik, ktorý sa dostal do povedomia v druhej polovici 20. storočia v Československej socialistickej republike. V pomerne mladom veku sa dostal až do vysokých sfér politiky. Počas dvadsiatych rokov študoval na bratislavskom gymnáziu, kde pôsobil aj ako funkciionár školskej samosprávy. Za jeho slohové práce sa mu dostáva uznania aj zo strany vedenia školy. Počas druhej svetovej vojny bol odporcom filozofie Jozefa Tisa o klerofašistickom Slovenskom štáte. Bol členom hnutia odporu a zúčastnil sa aj Slovenského národného povstania.

Na jar v roku 1950 bol spolu s viacerými obvinený z buržoázneho nacionalizmu a v roku 1954 bol po procese proti buržoáznym nacionalistom odsúdený na doživotie. Oslobodenie prišlo v roku 1960 po rozsiahlej amnestii prezidenta Antonína Novotného. Na konci 60. rokov sa následne Husák dostáva na čelo KSČ ako prvý tajomník. Po abdikácii prezidenta Ludvíka Svobodu sa v roku 1975 na štrnásť rokov stáva Gustáv Husák prezidentom ČSSR. Z tejto funkcie po udalostiach v novembri 1989 odstupuje a v roku 1991 zomiera.