Škandál s pokazeným poľským mäsom: Na Slovensku prebehli veľké kontroly, TOTO je výsledok

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) vykonal v súvislosti so škandálom s poľským hovädzím mäsom doteraz celkovo 1 308 kontrol, počas ktorých sa nepotvrdilo, že by mäso z bitúnka pri meste Ostrov Mazowiecka bolo niečím nakazené. ÚVZ pokračuje v ďalších kontrolách a čaká aj na záverečnú správu Európskej komisie ku kauze poľského mäsa, ktorá by mala byť vydaná v piatok.