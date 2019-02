Požiar obytného domu v ruskej metropole: Zahynulo najmenej šesť ľudí

Podľa pôvodných informácií boli obete štyri. V pondelok ráno však z budovy vyzdvihli ďalšie dve telá. Medzi obeťami je aj jedno dieťa. Celkovo 42 ľudí vrátane ôsmich detí hasiči zo sedemposchodovej budovy evakuovali. Požiar, ktorý zachvátil piate a šieste poschodie obytného domu na Nikitskej triede v centre Moskvy, vypukol približne o 01.40 h miestneho času (nedeľa 23.40 h SEČ). Hasičom sa ho podarilo zlikvidovať v pondelok okolo 05.00 h miestneho času (03.00 h SEČ). Podľa predbežných správ pri požiari zahynul jeden muž, tri ženy a jeden chlapec. Informácie o šiestej obeti neboli bezprostredne k dispozícii.

At least 4 killed as fire engulfs historic building central #Moscow#Russia pic.twitter.com/H33ulORaVD