Dánsky minister vyzýva celú EÚ: Chcel by uviesť spoločné sankcie voči Rusku

Samuelsen sa v utorok a stredu stretne s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Pavlom Klimkinom a navštívi mesto Mariupol na pobreží Azovského mora, uviedol dánsky rezort diplomacie vo vyhlásení. "Som presvedčený, že EÚ musí reagovať na agresívne správanie Ruska," napísal Samuelsen vo vyhlásení. EÚ odovzdá Rusku demarš - oficiálnu protestnú diplomatickú nótu - už tento týždeň z dôvodu, že Moskva od novembrového incidentu stále zadržiava 24 zajatých ukrajinských námorníkov. Reutersu to minulý týždeň povedali diplomatické zdroje.

Tento týždeň vo štvrtok sa stretnú európski ministri zahraničných vecí a budú diskutovať o Ukrajine i ďalších záležitostiach. Incident v Kerčskom prielive, medzi Čiernym a Azovským morom, sa odohral 25. novembra 2018 a opäť vystupňoval napätie medzi oboma krajinami, ktorých vzťahy sú vyhrotené už od anexie polostrova Krym Ruskom v roku 2014. Rusko po tomto konflikte zadržiava 24 ukrajinských občanov, ktorí tvorili posádku troch lodí. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) obvinila týchto Ukrajincov z protizákonného prekročenia hranice.

Rozhodnutím súdov v krymských mestách Simferopol a Kerč bola následne na zajatých Ukrajincov uvalená väzba, ktorý Lefortovský okresný súd v Moskve v polovici januára predĺžil do 24. apríla a pre troch vtedy ešte hospitalizovaných námorníkov do 26. apríla. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) vyzvalo minulý štvrtok Ruskú federáciu, aby zadržaným ukrajinským námorníkom poskytla pomoc v súlade s medzinárodným humanitárnym právom, najmä so Ženevským dohovorom o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami. Regionálny parlament na Kryme túto žiadosť v piatok odmietol.