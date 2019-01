Spor medzi kongresmanmi a Trumpom pokračuje: Pelosiová ho obvinila, že ohrozil ich bezpečnosť

WASHINGTON - Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová obvinila Biely dom z vyzradenia informácií o plánovanej ceste kongresmanov do Afganistanu. Pelosiová vyhlásila, že zo strany prezidenta USA Donalda Trumpa to bolo "veľmi nezodpovedné".

O neposkytnutí vládneho lietadla pre kongresmanov Trump Pelosiovú informoval formou sarkasticky ladeného otvoreného listu. Napísal v ňom, že počas shutdownu by bola jej cesta za americkými vojakmi v zahraničí nevhodná. Trump však zároveň uviedol, že nebude namietať, ak by sa Pelosiová rozhodla absolvovať túto cestu komerčným lietadlom. Podľa jeho slov by ale mala radšej zostať vo Washingtone a angažovať sa v rokovaniach o ukončení shutdownu.

Pelosiová v noci na sobotu kritizovala Trumpa za únik informácií o plánoch kongresmanov cestovať komerčnými letmi. Vysvetlila, že vďaka tomu sa "situácia v teréne (v Afganistane) ešte viac zhoršila". Dodala, že vzhľadom na "vážne ohrozenie bezpečnosti" vyvolané "krokmi prezidenta (USA) sa delegácia (kongresmanov) rozhodla svoju cestu odložiť". Biely dom tieto Pelosiovej obvinenia rozhodne odmietol. "Tvrdenie, že by sme nechali uniknúť akúkoľvek informáciu, ktorá by mohla ohroziť Američana, je absolútna lož," uvádza sa v komuniké. Biely dom okrem toho pripomenul, že ak by sa Pelosiová a skupina poslancov rozhodli zarezervovať letenky na komerčný let až do Afganistanu, "je jasné, že by sa to všetci dozvedeli".

Šéf Bieleho domu zrušil aj cestu svojej delegácie 22. januára na výročné zasadnutie Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose. Tzv. čiastočný shutdown, teda pozastavenie financovania federálnych inštitúcií, nastal v sobotu 22. decembra 2018 po tom, ako stroskotali rokovania straníckych lídrov v Kongrese a zástupcov Bieleho domu ohľadne požiadavky prezidenta Trumpa na financovanie výstavby pohraničného múru.