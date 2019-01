Americký shutdown ochromuje FBI: Tá nemá peniaze ani na informátorov či výplaty

O'Connor upozornil, že každý ďalší deň trvania shutdownu bráni FBI v efektívnej práci a zároveň na celom svete poškodzuje protiteroristické operácie i činnosť kontrarozviedky. Väčšina z 13.000 špeciálnych agentov FBI pracuje naďalej aj napriek shutdownu. Ako však ukazuje správa vypracovaná FBIAA, čiastočné zastavenie financovania má neblahé následky pre celú agentúru.

Nemenovaný príslušník FBI poukázal na to, že "neschopnosť zaplatiť informátorov môže viesť k tomu, že navždy prídeme o ich informácie, ktoré nám dodávajú. Nie je to vypínač, ktorý môžete len tak vypnúť a potom zase zapnúť". Niektorým pobočkám FBI dochádzajú súpravy na vykonávanie testov DNA, iným chýbajú nové pneumatiky pre služobné vozidlá, či papier do kopírok.

Mnohí agenti v zahraničí zasa hlásia, že im centrála nepreplatila výdavky spojené s ich pôsobením mimo USA - nepracujú totiž zamestnanci oddelení FBI zodpovední za refundáciu nákladov. Podľa O'Connora veľa agentov v súvislosti s nevyplácanými výplatami hlási osobné finančné problémy, ktoré FBI zvyčajne vníma ako mimoriadne závažné bezpečnostné riziko.

Tzv. čiastočný shutdown, teda pozastavenie financovania federálnych inštitúcií, nastal v sobotu 22. decembra 2018 po tom, ako stroskotali rokovania straníckych lídrov v Kongrese a zástupcov Bieleho domu ohľadne požiadavky prezidenta Trumpa na financovanie výstavby pohraničného múru.