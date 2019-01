Na dovolenke v Taliansku už si vatové tyčinky nekúpite: Nekompromisný zákaz ako prvý štát v EÚ

Zdroj: Getty Images

Boj s plastovým odpadom sa vedie aj na úrovni celej Európskej únie. V rámci snáh o obmedzení tohto odpadu schválili poslanci Európskeho parlamentu (EP) v októbri vlaňajšieho roku celoeurópsku stratégiu pre plasty, ktorá by od roku 2021 zaviedla zákaz plastových výrobkov na jedno použitie. Do tejto kategórie okrem spomínaných tyčiniek do uší patria aj slamky, príbory, taniere či obaly na potraviny. Tie tvoria viac ako 70 percent odpadu v moriach.

Zdroj: Getty Images

V Taliansku sa o rok zakáže aj predaj iných jednorazových produktov z plastu

Tyčinky na čistenie uší na talianskom trhu teraz musia byť vyrobené z dreva alebo iných prírodných materiálov tak, aby boli kompostovateľné. Už od začiatku minulého roka môžu byť v tamojších obchodoch používané výhradne recyklovateľné plastové vrecká na ovocie, zeleninu, mäso či ryby. Zákaz predaja plastového riadu a ďalších jednorazových produktov má prísť o rok.

Taliansku ako prímorskému štátu na rýchlejšom odstraňovaní plastových odpadov veľmi záleží, lebo odpady zamorujú aj miestne pobrežia. Združenie na ochranu životného prostredia Legambiente uvádza, že tyčinky do uší tvoria až deväť percent odpadu zozbieraného na plážach.

Slovensko jednorazové plasty nezastaví, minister čaká na EÚ

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) avizoval, že rezort sa na zavedenie zákazu pripravuje. Chce však počkať, či sa v smernici EÚ ešte niečo nezmení. „Keď to bude jasné, vieme sa rýchlo prispôsobiť a pripraviť návrh,“ povedal Sólymos. Ministerstvo už predtým deklarovalo, že návrh Európskej komisie zakázať jednorazové plastové predmety, ako sú taniere, príbory, slamky alebo paličky na balóny, podporuje. Európsky parlament medzitým do pôvodného zoznamu zakázaných plastov pridal aj obaly či nádoby pre rýchle občerstvenie vyrobené z polystyrénu.