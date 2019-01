Pripravuje sa revolučná novinka: Európska únia chce zaviesť tzv. právo na opravu spotrebičov

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Určite to poznáte aj vy. Kúpite si spotrebič, ktorý sa vám pokazí hneď po uplynutí záručnej doby a vy si ho neviete sami opraviť alebo jednoducho nemáte peniaze na drahú opravu, takže nakoniec veľmi rýchlo skončí na smetisku dejín. Radšej si totiž kúpite nový výrobok, čím ale prispievate ku klimatickým zmenám v dôsledku uvoľňovania skleníkových plynov pri výrobnom procese. Pomoc by však mala byť na dosah. Občania EÚ a niektorých štátov USA by sa mohli dočkať tzv. práva na opravu.