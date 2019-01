Alexandra mala spáchať samovraždu: FOTO Manžel si za jej záchranu odmaká verejnoprospešné práce

Graham Page (46), ktorý zachránil svoju ženu pred "samovraždou", bude nasledujúcich dvanásť mesiacov vykonávať verejnoprospešné práce.

Trest mu bol nadelený po tom, čo Brit doma objavil manželkin list na rozlúčku, kde sa vyhrážala svojou smrťou. Muž sa ju preto rozhodol vyhľadať, aby tragédii zabránil. To sa mu i podarilo a svoju Alexandru našiel v ich vozidle pod vplyvom alkoholu. Podľa jeho slov bola "opitá a hysterická". V podguráženom stave ju z auta vytiahol a odviedol naspäť domov. Svedok incidentu ale tvrdí, že počas toho ju udrel do hlavy. Súd ho tak uznal vinným z fyzického napadnutia.

Na snímke je Graham Page. Zdroj: Profimedia

„Som deprimovaný. Zrejme som v vzniknutej situácii stratil kontrolu, no nebolo to nič strašné. Bola to ťažká situácia a ja som konal. Spravil som, čo bolo treba a čo bolo podľa mňa vhodné. Myslím si, že by som za to nemal mať zápis v trestnom registri,“ povedal na svoju obranu muž.

Napriek tomu na súde uviedol, že sa cíti byť vinným. Brit si tak bude musieť odpracovať sto hodín verejnoprospešných prác v priebehu dvanástich mesiacov. Neminú ho ani dva poplatky vo výške 85 libier (cca 94 eur), ktoré musí uhradiť obeti a za náklady spojené s procesnou činnosťou súdu.

Pokiaľ ide o poškodenú, Alexandra na svojho muža nepodala trestné oznámenie. Na jej tele sa nenachádzali nijaké stopy po násilí. V manželskom zväzku sú štyri roky.